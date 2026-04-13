Bilader, baccalara köken ekim dikim işinde sümüğlen baş belası. Alanyalılar sümüğlen der emme İstanbullular salyangoz deller. Benim bi abbab var, cavır memleketi Fransa'da haylıca bi çalışdı. O bi vakıdlar bana "Ende sümüğlen, Fransa'nın likontalarında en fiyedli yemek" dediidi. Hindi bizim baccada da sümüğlen kakılı. Benim midem almaz emme enercime Alanya'da bi Fransız likontası açılsa da, sümüğlen satın alır olsalar, ben bildiin gömgög zengin olurum. Ananıñcıg, adım addıın yer sümüğlen gaynaayoru. Geçdii yeri de belli eder. Hööle gabıglı olanlar da kökene tebelleş oldumudu kökeni bildiin yüleeb atıveriyoru. Kökenin kökünü bile yeeyoru. Hööle kepeg gibi enginin bi ilacı var, onu çilediinde sümüğlen nalları dikiyoru. Emme engi ilac bayaa bi fiyedli. Benim niyetim hööle evin önünde yeşillig olsun deyi çiğ tomati, çiğ biber, çiğ badılcan egmeg. Biberin de acı olanını çiğ fazla ekeen de yemeen yanda yerin deeyom. Hindi cin biberin de bişeel çeşidi var. Söbö olanı var, topa olanı var, yedi gardaş olanı var. Adam hangisini ekiceeni şaşırıyo bilader. Geçen sene çeşit çeşit aldım, egdim, bişeli süs biberi çıgdı. O emeglerim yolemen oldu geddi. Dirgeni yeyen sıpa, bita gelmez sapa deller. Bu sene gözümü dörd açıcaam.

Benden böönlüğ bu gadar. Hadi galın saalıcaala.