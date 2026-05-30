Alanya Belediyespor Midi Erkekler Voleybol Takımı, 2-8 Haziran tarihleri arasında Eskişehir’de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’nda mücadele edecek. Sezon boyunca gösterdiği performansla şampiyonaya katılma hakkı kazanan ekip, son antrenmanını Alanya Belediyespor Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirdi.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Türkiye Şampiyonası öncesindeki son çalışmasını tamamlayan Alanya temsilcisinde teknik ekip ve sporcular, organizasyona hazır olduklarını gösterdi. Takım, Eskişehir’de oynayacağı karşılaşmalarda hem Alanya’yı hem de Antalya bölgesini en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

YARIN ESKİŞEHİR’E HAREKET EDECEKLER

Alanya Belediyespor Midi Erkekler Voleybol Takımı, şampiyona öncesi hazırlıklarını tamamlamasının ardından yarın sabah Eskişehir’e hareket edecek. Türkiye’nin farklı illerinden gelecek takımların yer alacağı organizasyonda genç sporcular, derece elde etmek için sahaya çıkacak.

Alanya’da voleybol altyapısına yapılan yatırımların meyvelerini vermeye başladığını belirten spor çevreleri, genç sporcuların ulusal düzeyde mücadele etmesinin hem kulüp hem de kent sporunun gelişimi açısından önemli olduğuna dikkat çekiyor.

ALANYA’NIN GÖZÜ ESKİŞEHİR’DE OLACAK

2-8 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası boyunca Alanyalı spor severler, genç voleybolcuların performansını yakından takip edecek. Şampiyonada elde edilecek sonuçlar, Alanya’nın voleyboldaki yükselen altyapı başarısına da katkı sağlayacak.Mehmet AL