Bi de belediye odacısı Şavkı Abim de belediyenin güzel çağırıcılığını yapardı. Şavkı Abim haylıca oldu, takavide çıktı. Şavkı Abim, bi vakıdlar Gadağan Sinaması'nın da çağırıcılığını yabdıdı. Saar Ali'nin Memed Emmi'nin oğlu Zabıta Musdafa da iramedli olanların çağırıcılığını yapardı. Musdafa'nın sadesi de çok güzelidi. Emme lekin hindi pek sesi çıkmaaverdi. Neci bildiim yok. Duydumöre Musdafa gendi ölüm ilanını bile teyibe gayıd etmiş. "Ben öldüğümde benim öldüğümü gendi sesimden verin" derimiş.

De bi vakıdlar Musdafa'ya tembih eddim. "Musdafa, hu garib Amat Emmin öldüğünde belediye apolyasından beni de duyuruver güzelce, cenazem galabalıg olsun" dediidim. Musdafa "Amat Emmi, Allah gecinden versin. Sen taa bize ilazımsın, Allah gorusun, inşallah 100 yaşına gadar yaşarsın da, guzu dişi bitirirsin" deyi bereyi bi dova ediverdi. Ben de hazeddim, "Eferim Musdafa, pırava sana, ömrün uzun, düğünün gözün olsun" dedim.

Engi Musdafa'nın bobasını da çok eyi bilirim. Saar Ali'nin Memed Emmi engi memlekete at arabası usdası olaragdan bayaa bi hızmad eddi. Göl'de bayaa bi tuğla döküm işi de yabdı.

Benden bönlük bu gadar. Hadi galın saalıcaala.