Uyar, "Yargı bu kadar güvenilirdiyse Ankara’dan İstanbul’a niye yürüdün?" diye sordu. Alanya Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Avukat Haydar Uyar, CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi davalar ve görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarına yönelik sarf ettiği sözleri sert bir dille eleştirdi.

Yargı kararları üzerinden iktidarın muhalif belediye başkanlarına planlı operasyonlar yaptığını vurgulayan Uyar, Kılıçdaroğlu’nun bu süreçteki tutumunu çelişkili bulduğunu belirtti.

"MADEM YARGI GÜVENİLİRDİ, O ZAMAN NİYE YÜRÜDÜN?"

Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Haydar Uyar, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Siyasi tutsaklarımıza, seçilmiş, rakibini çatır çatır yenmiş başkanlarımıza siyasi yargının planlı operasyonlarını gerekçe göstererek 'arınsınlar gelsinler' diyen Kemal Bey'e bir sormak lazım: Madem yargı bu kadar güvenilirdi de milleti Ankara'dan İstanbul'a kadar Adalet Yürüyüşü yaptırıp niye yürüttün o zaman?"

Uyar’ın bu açıklaması, parti içinde ve Alanya siyasetinde geniş yankı uyandırırken; adalet mekanizmasına yönelik eleştirilerin ve parti içi geçmiş dönem muhasebelerinin önümüzdeki günlerde de tartışılmaya devam edeceğinin sinyalini verdi.

