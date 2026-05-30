Amasya’da sabah saatlerinde meydana gelen yangın, şehirler arası otobüs terminalinde hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Mersin’den kente gelen ve terminal içerisinde park halinde bulunan bir yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Otobüsten yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken, kısa süre içerisinde büyüyen alevler aracın tamamını sardı.

OTOBÜSTEN DUMANLAR YÜKSELDİ

Olay, saat 09.00 sıralarında Amasya Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mersin’den Amasya’ya gelen 60 SE 567 plakalı yolcu otobüsü, terminalde park halindeyken duman çıkarmaya başladı.

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine otobüs alev topuna dönerken, çevrede bulunan vatandaşlar ve terminal çalışanları büyük panik yaşadı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangının çevredeki araçlara ve terminal alanına sıçramaması için yoğun çaba harcadı.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

OTOBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangının ardından yapılan incelemede otobüsün tamamen kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Polis ve itfaiye ekipleri tarafından yürütülen incelemenin ardından yangının kesin çıkış nedeni netlik kazanacak.