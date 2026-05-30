Serik'te yaşayan 16 yaşındaki Yasemin Bolat, iki gün önce evinden ayrıldıktan sonra kayboldu. Genç kızdan haber alamayan ailesinin yaptığı başvuru üzerine emniyet ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

KADRİYE MAHALLESİ'NDE KAYBOLDU

Olay, Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yasemin Bolat, iki gün önce evinden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Yakınlarının tüm çabalarına rağmen genç kıza ulaşılamayınca durum polis ekiplerine bildirildi.

AİLESİ ENDİŞEYLE BEKLİYOR

Genç kızın cep telefonuna ulaşılamadığı ve yakın çevresiyle de iletişim kurmadığı öğrenildi. Bunun üzerine endişelenen ailesi, emniyet birimlerine kayıp başvurusunda bulundu.

Aile, Yasemin Bolat’ı gören veya yerini bilen vatandaşların güvenlik güçlerine bilgi vermesini istedi.

EMNİYET EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

İhbarın ardından harekete geçen emniyet ekipleri, Yasemin Bolat’ın bulunması için Kadriye Mahallesi başta olmak üzere çevre bölgelerde araştırma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtları ve elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Yetkililer, kayıp genç kızın bulunmasına yönelik soruşturmanın devam ettiğini ve olayla ilgili gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.