Tehlikenin Adı: PAPAYA. Lateks ve Papain Enzimleri

​Mesele papayanın kendisinde değil, ne kadar "olgunlaştığında" gizli.

​Henüz tam sararmamış, yeşil ve olgunlaşmamış papaya, yüksek oranda beyaz bir sıvı yani lateks barındırır. Bu lateksin içinde bulunan papain ve kimopapain adlı enzimler, anne adayının vücuduna girdiğinde adeta birer "taklitçi" gibi davranır. Vücutta doğumu başlatan veya rahim kasılmalarını tetikleyen prostaglandin ve oksitosin hormonlarının rollerini üstlenirler.

​Sonuç ne mi? Rahimde erken ve şiddetli kasılmalar, kanama ve maalesef erken doğum ya da düşük riski. Bu nedenle hamilelik döneminde yeşil papayanın sofralara girmesi, kelimenin tam anlamıyla bir davetiye çıkarmaktır.

​Olgunlaşmış Olanı Masum mu?

​Peki, tamamen olgunlaşmış, içi turuncuya veya sarıya dönmüş yumuşak papayalar da mı yasak? Bilim dünyası bu konuda biraz daha esnek. Tamamen olgunlaşmış papaya, içindeki tehlikeli lateks oranını neredeyse sıfırlıyor. Aksine barındırdığı zengin A ve C vitaminleri, folik asit ve lif oranıyla faydalı bir besine dönüşüyor. ​Ancak burada çok ince bir çizgi var: Meyvenin tam olarak olgunlaşıp olgunlaşmadığından emin olmak her zaman kolay olmayabilir. En ufak bir hamlık, riski beraberinde getirebilir.

​Gazeteci Notu: Kulaktan Dolma Bilgilere Değil, Hekiminize Güvenin

​Bizler köşemizde toplumu bilgilendirmek, gözden kaçan detaylara ışık tutmakla yükümlüyüz. Ancak sağlık, özellikle de bir anne karnındaki can söz konusu olduğunda şakaya gelmez.

​Beslenme alışkanlıklarımızı değiştirirken, yabancısı olduğumuz tropikal meyveleri diyetimize eklerken çok dikkatli olmalıyız. Hamilelik sürecinde yaşanan en ufak bir şüphede, kanama veya sancı gibi durumlarda internetteki forum sayfalarına veya komşu tavsiyelerine değil; hemen bir kadın doğum uzmanına başvurmak hayati derecede önemlidir. Unutmayın, her gebelik kişiye özel bir yolculuktur ve bu yolculuğun en güvenli rehberi doktorunuzdur.