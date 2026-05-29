Antalya turizminin en güçlü pazarlarından biri olan Rusya hattında charter uçuş kapasitesinin yaz sezonu öncesi yaklaşık yüzde 10 gerilediği belirtildi. Gelişme, Alanya, Manavgat, Side, Belek ve Kemer’de Rus turist ağırlayan oteller için sezon planlamasında dikkatle izleniyor.

RUSYA-ANTALYA HATTINDA KOLTUK KAYBI

Rusya Tur Operatörleri Birliği’nin aktardığı bilgilere göre, Air Anka ve Tailwind Airlines için Rusya uçuş izinlerinin uzatılmaması, Antalya’ya dönük charter programlarında önemli bir boşluk oluşturdu.

Air Anka’nın 26 Mayıs-24 Ekim döneminde Rusya’nın 11 kentinden Antalya’ya 120 binden fazla koltuk sunması bekleniyordu. Tailwind Airlines’ın ise Krasnodar, Grozni, Astrahan ve Saratov çıkışlı uçuşlarla yaz sezonunda 30 binden fazla koltuk planladığı ifade edildi.

AZUR AIR’İN AZALTIMI ETKİYİ BÜYÜTTÜ

İki Türk taşıyıcının devre dışı kalmasına ek olarak, Rus charter şirketi Azur Air’in de uçuş programını yaklaşık üçte bir oranında azalttığı bildirildi. Sektör kaynaklarına göre bu durum, Rusya-Antalya hattında yaklaşık 150 bin koltukluk ek kayıp anlamına geliyor.

Toplam kaybın yaz sezonunda Antalya’ya planlanan Rusya uçuş kapasitesini yaklaşık yüzde 10 aşağı çektiği belirtiliyor.

ALANYA VE MANAVGAT İÇİN FİYAT RİSKİ

Rusya pazarı, Antalya genelinde olduğu gibi Alanya ve Manavgat otelleri için de yüksek doluluk sağlayan ana kaynak pazarlardan biri. Uçuş kapasitesindeki düşüşün kısa vadede telafi edilememesi halinde, paket tur fiyatlarında artış ve son dakika satışlarında daralma görülebilir.

Tur operatörleri alternatif taşıyıcılarla çözüm ararken, bu seçeneklerin maliyetlerinin daha yüksek olduğu ifade ediliyor. Bu nedenle uçak koltuğu tarafındaki sorun, doğrudan Antalya yaz sezonu paket tur fiyatları üzerinde baskı oluşturabilir.

İPTALLER TURİSTLERİ DE ETKİLEDİ

26-28 Mayıs tarihleri arasında Antalya ile Rusya şehirleri arasındaki bazı uçuşların iptal edildiği, yaklaşık 3 bin turistin dönüş ya da tatil başlangıcında aksama yaşadığı bildirildi.

Tur operatörlerinin, Antalya’da kalan yolcular için otel konaklaması ve alternatif dönüş organizasyonları üzerinde çalıştığı aktarıldı.