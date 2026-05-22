TÜRKİYE genelinde MAK Danışmanlık tarafından "Gençlik" üzerine yapılan çok taze bir araştırmaya gözüm ilişti geçenlerde...

Her ne kadar "60'a merdiven dayamış" olsam da, fiziksel görünümü saymazsak, ruhen kendimi bir türlü yaşlandıramadığım için dikkatimi çekti araştırma...

Bu nedenle sonuçlarını dikkatlice irdelemeye çalıştım...

Önce şunu ifade edeyim...

"Çok taze" diye özellikle vurguladım çünkü içinde bulunduğumuz mayıs ayında yapılmış araştırma...

Fırından yeni çıkmış taze ekmek gibi yani...

Öyle "Hikayeden" yapılmış bir araştırma filan değil...

Zaman harcanmış, emek verilmiş...

Türkiye nüfusunun beşte birini oluşturan ve "Z Kuşağı" diye tanımlanan yaklaşık 16 milyon gencin sorunlarını ve yaklaşımlarını ölçmek amacıyla yapılan araştırmanın dikkat çekici sonuçları var...

Ülkeyi siz yönetiyor olsanız öncelikle çözeceğiniz sorun ne olurdu?" sorusuna gençlerin ezici bir çoğunluğu işsizlik ve istihdam sorunu yanıtını vermiş, misal...

Bunları adalet, hayat pahalılığı ve eğitimden şikayetçi olanlar takip etmiş...

Ankete katılan gençlerin yaklaşık yüzde 75'i, Türkiye'de işe girebilmek için en etken faktörün "Torpil" olduğunu vurgulamış...

Yaşam koşullarının giderek kötüleşmesi ve umutların azalması nedeniyle de Türkiye'yi terk etmek isteyenlerin sayısı odukça fazla...

Siyasete güvenmedikleri için, sorunların çözümü noktasında da hayli umutsuzlar...

Ve mutsuzlar...

"Mutluluğun anahtarı nedir?" sorusuna "Para" diyenler çoğunlukta...

Buraya kadar "Tamam" diyelim...

Ve gelelim dikkatimi en çok cezbeden duruma...

Gençlerin ezici çoğunluğu, hiçbir partinin sorunların çözümü noktasında yeterli politika üretmediğini, sadece "Üretiyor" gibi göründüğünü ifade etmiş...

Ancak, "Siyasetle ilgileniyor musunuz?" sorusuna "Evet her zaman ilgiliyim" diyenlerin oranı sadece yüzde 14...

Yani...

Yanisi şu...

Siyasetten, siyasetçilerden çok memnun değiller ama siyaset yapmayı düşünmüyorlar...

Zurnanın "Zırt" dediği nokta tam da burası bana göre...

Sevgili gençler...

Bu ülkenin yönetiminde, geleceğinde söz sahibi olabilmenin yolu siyasetten geçiyor...

Siyaset ille de "Kavga, dövüş, çekişme, didişme" değildir...

Fikirdir, düşüncedir...

Bu nedenle siyasetten uzak durmayın...

Soğuk bakmayın...

İlgisiz kalmayın...

En azından fikriniz olsun, bakış açınız olsun...

19 Mayıs Gençlik ve Spor Haftası'nın içindeyiz...

Son söylediklerim de kulağınıza küpe olsun...

Nokta...

ALESO'dan kadınlara tam destek

ALANYA Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Ali İhsan Özdemir, geçtiğimiz günlerde kadın girişimcileri ağırladı...

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Özdemir, "Bugün Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odamızda, Finansal Okuryazarlık Eğitimi programında kadın girişimcilerimizle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduk...

Kadınlarımızın üretimde, ticarette ve girişimcilikte daha güçlü bir şekilde yer almalarını çok önemsiyoruz...

Finansal bilgiye sahip olmak, sadece bütçe yönetmek değil; geleceği daha sağlam adımlarla inşa etmektir...

İnanıyorum ki, işini büyütmek, hayallerini gerçekleştirmek ve başarı hikayelerini yazmak isteyen güçlü kadınlarımız, Alanya ekonomisinin en değerli yıldızları olmaya devam edecektir...

Kadın esnaf ve girişimcilerimizin yanında olmaya, onları eğitim ve yeni fırsatlarla desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı...

Kadın esnaflarımızı ve girişimcilerimizi ben de çok önemsiyorum şahsen...

Ve her zaman sonuna kadar destekliyorum...

Başkan Özdemir'i de bu duyarlılığı için tebrik ediyorum...

Nokta...

Yusuf Hoca'ya tebrikler sürüyor

ALANYA'NIN son derece başarılı, sempatik, çalışkan ve güler yüzlü İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen, bin civarında yönetici ve akademisyenin katıldığı organizasyonda Altın Meşale Yılın Yöneticisi Ödülü'ne layık görülmüştü...

Bu başarısıyla Alanya'yı sevindiren Yusuf Müdür'e tebrik ziyaretleri devam ediyor...

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Yusuf Hoca, "Özel Eğitim İncisi Milletlerarası Okulları Kurucu Vekili Naile Fatalieva, Okul Müdürü Cenkay Demirhan ve Okul Aile Birliği üyelerini makamımızda ağırladık...

Altın Meşale Yılın Eğitimcisi Ödülü dolayısıyla gerçekleştirdikleri nazik ziyaret ve tebrikleri için kendilerine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı...

Yusuf Hoca'yı bir kere daha yürekten tebrik ediyorum...

Bu tür başarılar Alanya'yı gururlandırıyor...

Başarılı olan her yöneticinin sonuna kadar destekçisiyiz...

Yusuf Hoca da bunların başında geliyor...

Nokta...

Murat Özçelik'ten sitemli paylaşım

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) 28. dönem Antalya Milletvekili Adayı, Diş Hekimi Murat Özçelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda karpuz üreticisi adına sitem etti...

Özçelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı...

"Gazipaşalı hemşehrim Özcan Güler kardeşimi, emekle, alın teri ile üretmiş olduğu çekirdek karpuzlarını sattığı yerde ziyaret ettik...

Maalesef adrese ulaşmak çok zor doldu...

Şikayetler üzerine trafiğe kapalı olan toprak yolda satış yapmak zorunda bırakılmış...

Özcan arkadaşımızın bu duruma düşürülmesi hiç hoş olmamış"...

Üreticilerimize sahip çıkmak, dertleriyle dertlenmek önemli...

Nokta...

GÜNÜN KARNESİ

SON zamanlarda özellikle Alanya'nın yıllardan beri bir türlü çözüme kavuşturulamadığı için adeta kangren olmuş sorunlarıyla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çeken siyasetçilerin başında gelen, sadece eleştirmekle kalmayıp, sorunların çözümü noktasında yol göstererek örnek olan, parti ayırımı yapmaksızın doğruya "Doğru", yanlışa "Yanlış" diyebilen, taraflı tarafsız her kesimden insanın takdirini toplamayı başaran, Alanya'nın yeni nesil siyasetçilerinden olan Anahtar Parti İlçe Başkanı Abdullah Akkuş'a...

ÇOK YILDIZLI PEKİYİ