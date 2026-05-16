Benim gara cava yazıları hazediliyoru. Engi cavanın endee Alanya'da çok havaslısı var bilader. Benim engi gara cava yazılarımdan birine bi mekdub gelmiş. Keloolan hööle deyoru:

"Amat Emmi, gara cava deyi mavılaap durursun a. Hasdayın senin şu gara cava muhabbetine. Bende de bi motur var. Emme yedmeyoru motur. Yapmadığım deyuslug galmadı. Asfaltı yakıyoruun, tekeri yakıyoruun, önünü galdırıyoruun, 100'ün altına düşdümüdü motur canım sıkılıyoru, ağarıma gediyoru. Saygılarımı sunuyom."

Hindi engi Keloolan'a ilkin "Eyi bok yeyon deyus" demeg ilazım. Hızlı geden atın boku seereg düşer deller. Sen de endööle hızlı gedmeye devam edersen adın seereg anılır olur. Biyere dörtülaalırsın, pambıı tıkarlar vallahı. Habarın olsun, senin geddin yol, yol deel. Moturula yavaş ged, kafana taşı dag, deyuslug yapma. Önüne, ardına eyi tanı. Geleni, gedeni yogla. Moturula yerde para arar gibi ağır ağır ged. Arabalar moturu dagmayoru, biri bi gor, asfalta yamalıg gibi yapışırsın vallahı. Aman dıggad gardaşım, halvalı egmeeni yemeyelim. Bita engi lafları duymayaam, vallahı bi deggelirsen gulaglarını gıvradırım a Keloolan.

Benden bönlüg bu gadar. Hadi galın sağlıcaala.