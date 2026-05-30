Almanya’da hava ulaşımını etkileyen dikkat çekici bir güvenlik olayı yaşandı. Münih Havalimanı, pilotların havalimanı çevresinde şüpheli bir uçan nesne gördüklerini bildirmesi üzerine güvenlik gerekçesiyle geçici olarak uçuş trafiğine kapatıldı.

PİLOTLARDAN İHBAR GELDİ

Almanya Federal Polisi tarafından yapılan açıklamada, sabah saat 09.00 sıralarında pilotların havalimanı yakınlarında şüpheli bir uçan cisim fark ettiği belirtildi. İhbarın ardından ilgili birimler hızla harekete geçti.

KALKIŞ VE İNİŞLER DURDURULDU

Güvenlik protokolleri kapsamında havalimanındaki tüm kalkış ve iniş işlemleri geçici olarak askıya alındı. Hava trafiğinin durdurulması nedeniyle bazı uçuşlarda gecikmeler yaşanabileceği değerlendiriliyor.

POLİS GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATTI

Federal Polis, Münih Havalimanı çevresinde dron kullanımının kesin olarak yasak olduğunu hatırlattı. Olası bir dron ihlali ihtimali üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, havalimanı sahası ve çevresinde şüpheli uçan cismin kaynağını belirlemek için geniş çaplı inceleme yürütüyor. Olayla bağlantılı kişi ya da kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

UÇUŞLARIN NE ZAMAN NORMALE DÖNECEĞİ BELLİ DEĞİL

Yetkililer, güvenlik soruşturmasının devam ettiğini açıkladı. Havalimanındaki operasyonun ne kadar süreceği ve uçuş trafiğinin tam olarak ne zaman normale döneceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Özellikle yaz sezonunun başlamasıyla Avrupa’ya seyahat eden çok sayıda Türk vatandaşını da ilgilendiren gelişmenin, gün içindeki uçuş planlamalarını etkileyebileceği belirtiliyor.