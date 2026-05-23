Bilader hindi nere gedsem "Gülüklü Çorba" deyi tavuğlu çorba gooyorlar. Endee Alanya'nın namlı çorbalarından biri gülüklü çorba. Bilmeyene bi tarif ediverelim.

İddiba deke işkembesini ısıcag suda gurçalarsın. Hindi gurçalama ney deyi sorarsınız, ısıcag suda işkembenin putur putur olan yerlerini eyice yıkarsın. Endeenile bitmez. Bi de sabınla, sovanıla yıkarsın. Ben endeeni anamdan bilirim. Anam nahıl bişirir deyi, eyice bi tanıdıdım bi zaman. Anam gurçaladığı, sovanıla, sabınıla yıkadığı işkembeyi güccüg güccüg doorar. Endeenin içine piriç salar. Davar gıymasını da güccüg güccüg billa gibi yuvarlar. Endeene gülüg denir. Neci gülüg denir deyi sorarsanız, güllenin güccüğü olduundan gülüg denir. Endee gülügleri zeytinyaanda gızardır. Pirincin içine endeenleri de salar. Sade yaasını, toz büberini gor, gaynadır. Çorbanın üsdünde kef birikirse, endeeni kepceele üpler, dışarı döker. Ondan soonacığıma çorba bişdimiidi, ısıcag ısıcag içmesine doyum olmaz. Yarım tag da ilimon sıkarsın. Yanna üç dört dene yuka egmeg sularsın.

Emme hindikiler gülüklü çorbayı hep tovugdan bişiriyoru. Garın çorbasının dadını vermeeyoru. Onun uçun aslını bi annadıvereem dedim.

Benden böönlüğ bu gadar. Hadi galın saalıcaala.