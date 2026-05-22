Bilader, böön hööle eski Alanya çarşısına dooru bi gedicem. Dediim vakıdlar 1940'lar. O vakıdlar köyden, kömeden Alanya çarşısına biseel eşşeg gelirimiş. O vakıdlarda endööle tomofil bol deel. Her köylünün bi eşşee var, gatırı var. İramedli bobam “Paran çöösa ya bakıra, ya gatıra yatırcan” deridi. Eşşeg, gatır milletin elinin ulaadı. Engi Alanya çarşısına gelen eşşegler bazı ipini goparır, çarşıda anırırlarmış. Bazı zinalar da gancık eşşeglerile erkeg eşşegleri billeşdiriceez deyi zinalıg edellermiş. Erkeg eşşeg, gancık eşşee gördüünde zil gurbası gibi çığrınmaya başlarımış. Bazı vakıdlarda engi eşşegler ortalaa işeverirlermiş. Belediyenin zabıtaları da eşşeg saablarına ceza yazarımış. Engi işden de belediyenin gasasına hayılaca para girerimiş.

Bilader, Allah kimsenin başına vermesin, hindi tırafig gazaları heç bidmeeyoru. Esgiden Alanya’da engile, araba motur yog. Onun uçuun tırafig gazası da az. Emme eşşeg, gatır, öküz, ineg, davar gıyamed gibi. O zamanların gazası da eşşeg, gatırın gıçma atması. Veyahud öküzün süsmesi. Engi gazalar da biboy olurumuş. Eşşeg, gatır gıçmasından, öküz süsmesinden çog gişi ölmüş, çog sakad galan olmuş. Onun uçuun her şeyin başı dıggad.

Benden böönlük bu gadar. Hadi galın saalıcaala.