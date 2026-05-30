Alanya Belediyesi, sahil bandında daha düzenli, estetik ve güvenli bir yapı oluşturmak amacıyla sürdürdüğü Tek Tip Su Sporları Projesi kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yerli ve yabancı turistlere daha kaliteli hizmet sunmayı hedefleyen proje, yeni eklenen istasyonla birlikte daha geniş bir alana yayılacak.

Kıyı şeridinde faaliyet gösteren su sporları işletmelerinde ortak bir görünüm ve standart oluşturmayı amaçlayan proje, hem kent estetiğine katkı sağlıyor hem de hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.

İSTASYON SAYISI 9’A YÜKSELDİ

Projenin ilk aşamasında öncelikli olarak belirlenen 8 istasyon için planlama yapılırken, süreç içerisinde ihtiyaçlar doğrultusunda bir yeni nokta daha projeye dahil edildi. Böylece tek tip konseptte hizmet verecek istasyon sayısı 9’a yükseldi.

Yeni istasyonun da tamamlanmasıyla birlikte sahil boyunca daha bütüncül ve modern bir görünüm oluşturulması hedefleniyor.

7 İSTASYON HİZMETE HAZIR

Alanya Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında şu ana kadar 7 su sporları istasyonunun yapımı tamamlandı. Modern mimarileri ve fonksiyonel kullanım alanlarıyla dikkat çeken tesisler vatandaşların ve turistlerin kullanımına açıldı.

Yeni nesil tasarımlarıyla öne çıkan istasyonların, hem işletmecilere daha verimli çalışma ortamı sunduğu hem de sahil estetiğine katkı sağladığı belirtiliyor.

KALAN NOKTALARDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Belediye ekipleri, projeye sonradan eklenen yeni istasyon dahil olmak üzere kalan noktaların da kısa sürede tamamlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Turizm sezonunun yoğun dönemine girilirken, eksik kalan istasyonların da hizmete alınmasıyla birlikte projenin tam kapasiteyle faaliyete geçmesi hedefleniyor.

HEDEF GÜVENLİ VE STANDART HİZMET

Projenin temel amaçları arasında kıyı şeridinde görsel kirliliğin önüne geçmek, işletmeler arasında standart oluşturmak ve ziyaretçilere daha güvenli hizmet sunmak yer alıyor.

Alanya Belediyesi'nin turizm odaklı projeleri arasında öne çıkan çalışma, sahillerdeki hizmet kalitesini artırırken kentin uluslararası turizm imajına da katkı sağlamayı hedefliyor.