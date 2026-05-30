Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi’nin, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38’inci Olağan Kurultayı hakkında verdiği kararın ardından siyasi gündemde yeni bir süreç başladı. Mahkeme, kurultayın “mutlak butlan” nedeniyle malul olduğunun tespit edilerek iptaline karar verirken, kurultay öncesindeki parti yönetiminin görevine devam etmesine hükmetti.

MAHKEME KARARI SONRASI GENEL MERKEZE GELDİ

Kararın ardından CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşık 2,5 yıl sonra CHP Genel Merkezi’ne geldi. Kılıçdaroğlu’nun ziyareti, parti tarafından düzenlenen “Halkla Bayramlaşma” programı kapsamında gerçekleşti.

Genel Merkez önünde toplanan partililer tarafından çiçeklerle karşılanan Kılıçdaroğlu için “Halkın umudu Kılıçdaroğlu” sloganları atıldı. Karşılama sonrası genel başkanlık makamına geçen Kılıçdaroğlu, çalışmalarına başladı.

PARTİLİLERE HİTAP ETTİ

CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalıkla bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, burada partililere hitap ettiği bildirildi. Mahkeme kararının ardından yaşanan gelişmelerin önümüzdeki günlerde CHP içindeki siyasi dengeler açısından da yakından takip edilmesi bekleniyor.

Türkiye siyasetinde geniş yankı uyandıran kararın, CHP’nin yönetim yapısı ve önümüzdeki dönem siyasi stratejileri üzerindeki etkileri kamuoyu tarafından izlenmeye devam ediyor.