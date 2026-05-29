Yoğun bir program kapsamında Alanya’ya gelen Özdağ’a; Teşkilat Başkanı Musa Ertuğan, İş Dünyası ile İlişkiler Başkanı Zekeriya Mete ve Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Fikret Türkoğlu eşlik etti. Ziyaretlerde Alanya’da birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları ön plana çıktı.

​İlçe Başkanı Fikret Türkoğlu, programla ilgili yaptığı açıklamada Alanya’daki önceliklerinin vefa duygusunu ve dayanışmayı yaşatmak olduğunu vurguladı.

​ILK DURAK KABİR ZİYARETİ OLDU

​Genel Başkan Ümit Özdağ ve beraberindeki heyetin ilk durağı, Alanya’daki çalışmalarıyla derin izler bırakan merhum Alper Arıkan’ın kabri oldu. Arıkan’ın mezarı başında dualar okuyan heyet, buradaki program esnasında Emine Erdemir’in cenaze törenine denk geldi. Cenaze merasimine de katılan Özdağ ve kurmayları, Erdemir ailesine acı günlerinde taziye dileklerini iletti.

​Kabir ziyaretinin ardından heyet, merhum Alper Arıkan’ın babası Hayri Arıkan’ı evinde ziyaret etti. Geçmiş günlerin yâd edildiği, oldukça samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen taziye ziyaretinde birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

​Ziyaretlerin ardından duygularını paylaşan İlçe Başkanı Fikret Türkoğlu, "Merhumlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz" diyerek vefa duruşlarının altını çizdi.

