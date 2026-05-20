Benim uykum çakal uykusuna benzer. Öyle kolay kolay uyuyamam. İyiydim mi de, bi çıtırtı olsa uyanıveririm. Benim avrad horularkana geceleri hayla bi gözümü hiç sığmadığımdım. "İmirivereem" derim, ananıñcık, avrad başlar pancar motoru gibi horulamaya. Bereket doktura götürdüm, feydası oldu, hindi pek horulamaaverdi.

Ben şindiki tülü deli yastıklara da yatamaayom, yattımmıdı uyuyemeyom. Onun üçün öndüün yorgancının birine bi yastık digdirdim. Kafamı yasdaa dayaaveririm, busug busug bi sidig kokusu alır geder ortalığa. Boyna burnuma sidig kokusu geldiğinden gözümü sığmadım. Kaç gün çözemedim engi koku neci ola deyi. "Acab benim avrad altına mı gaçırır?" deyi de şüpelenmedim desem yalan olur.

Neyise bi argadaşa danışdım, "Argadaş, bööle bööle, bi koku geliyoru" dedim. Argadaş, "Ay Amat, yastığı yeni mi digdirdin yonsa?" dedi. Ben "Eyva" dedidim, argadaş "O yastık eski pambuğdan yapılığdır. Taa evel o pambuğda yatan da sidii salardır, sidig kokusu pambuğa sinmiştir, onun üçün kokardır" dedi.

Bilader, yastığı götürdüm, "Sidig kokusu tüterkene bi hoş oldum, helada mı yatırım, yatagda mı belli deel!" deyi benim yorgancının kafasına çarbdım. İki dene de sıfır pambuğdan yastık tembih eddim. Digsin, parasını da verdiim yog keloolanın.

Benden böönlük bu gadar. Hadi galın sağlıcaala.