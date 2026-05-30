Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK), emeklilik işlemlerine ilişkin bazı dosyalarda yeniden inceleme süreci başlattığı iddia edildi. Özellikle geçmiş yıllarda 18 yaşından önce aileye ait iş yerlerinde yapılan sigorta girişleri üzerinden kazanılan prim günlerinin denetime tabi tutulacağı öne sürülüyor.

İddialara göre incelemelerde, sigortalılık başlangıcı ve çalışma ilişkisine dair belgeler detaylı şekilde değerlendirilecek. Yapılacak kontroller sonucunda mevzuata aykırı olduğu tespit edilen sigortalılık sürelerinin toplam prim hesabından çıkarılabileceği ifade ediliyor.

EMEKLİLİK ŞARTLARI YENİDEN HESAPLANABİLİR

Denetimlerde geçersiz sayılan prim günlerinin emeklilik koşullarını etkileyebileceği belirtiliyor. Prim gün sayısının düşmesi nedeniyle bazı kişilerin emeklilik için gerekli şartları yeniden değerlendirmeye alınabilir.

Uzmanlar, her dosyanın kendi özel şartları içerisinde inceleneceğini ve yapılacak değerlendirmelerin kişiden kişiye farklı sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.

EYT KAPSAMINDA EMEKLİ OLANLAR DA GÜNDEMDE

İncelemelerin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanarak emekli olan bazı vatandaşları da kapsayabileceği konuşuluyor. Ancak süreç yalnızca EYT’lilerle sınırlı olmayıp, benzer sigortalılık kayıtlarına sahip diğer emeklileri de etkileyebilecek nitelikte değerlendiriliyor.

SGK'nın geçmiş dönem sigorta kayıtlarına yönelik denetimlerini sürdürdüğü ve mevzuata aykırı olduğu tespit edilen işlemler hakkında yasal süreçlerin işletildiği biliniyor.

VATANDAŞLARA BELGE UYARISI

Sosyal güvenlik uzmanları, sigortalılık geçmişiyle ilgili tereddüt yaşayan vatandaşların hizmet dökümlerini kontrol etmelerini ve gerekli durumlarda SGK birimlerinden bilgi almalarını öneriyor.

Özellikle geçmiş yıllara ait çalışma kayıtları bulunan kişilerin, sigortalılık süreçlerini destekleyen belgeleri muhafaza etmelerinin olası incelemelerde önem taşıyabileceği ifade ediliyor.