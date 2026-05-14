Bilader, engile ceyranlı apolyanın olmadığı devirlerde, Alanya Çarşısı'nda çağırı işini İramedli adı üstünde Tellal Niyazi Dayım yapardı. Hööle tenikeden bi honiile gonuşurdu. Mesela "Ormandan aaç almag isdeyenler hu vakıdda orman müdüllüğünün öönünde billensin" derdi. Ondan soona engi işi içig da İramedli Galib Dere Emmi yapdı. Galib Dere'ye de "Tellal Galib" dellerdi. Bi vakıdlar Gori'nin Aydın gene tenikeden huniile moturun arkasında sinamaların filimlerinin çağırıcılığını yapardı. "Böön aşam saad sekiz otuzda Örnek Sinaması'nda, başrollarda Ayhan Işık, Türkan Şoray, Aşgın Ganunu Yogdur filiminde oynayoru. Aşg, macara, alayı bu filimde" deridi. Soona İramedli Gori'nin Aydın içig da Gadağan Sinaması'nın filimlerinin çağırıcılığını yabdı.

Bilader, ceyranlı apolya çıgdıgdan soona ben Guylaröö Camisi'nin müezzinlerinden Zorlu Dayı'nın ezen okumasına da yangınıdım. Zorlu Dayı ölü selasını ööle bi verirdiki, selayı dınladığında aalayasıŋ gelirdi. Gene Yeni Cami'nin müezzinlerinden Hasan Hüseen de gözel ezen okurdu, sela verirdi. Gonyalı Hasan Hüseen'in de sadesi çog gözelidi. Bi de ceyranlı apolyala çağırıcılıg yapan, belediyeden takavide çıgan, nikah memuru, İramedli Topal Husni Dayı'nın torunu Husni Doğan da gözel çağırıcılıg yapardı.

Bilader, engi çağırıcılıg işini böön bitiremedim. Ardını da yarın yazıvericem.

Benden böönlük bu gadar. Hadi galın saalıcaala.