Bilader, böön hööle esgi Alanya çarşısına dooru bi gedicem. Dediim vakıdlar 1940'lar. O vakıdlar köyden, kömedden Alanya çarşısına biseel eşşeg gelirimiş. O vakıdlarda endööle tomofil bol deel. Her köylünün bi eşşee var, gatırı var. Iramedli bobam "Paran çoosa ya bakıra, ya gatıra yatırıcan" deridi. Eşşeg, gatır milletin elinin ulaadı. Engi Alanya çarşısına gelen eşşegler bazı ipini goparır, çarşıda anırırlarımış. Bazı zinalar da gancıg eşşeglerile erkeg eşşegleri billeşdiriceez deyi zinalıg edellerimiş. Erkeg eşşeg, gancıg eşşee gördüünde zil gurbası gibi çıırınmaya başlarımış. Bazı vakıdlarda engi eşşegler ortalaa işeverirlerimiş. Belediyenin zabıtaları da eşşeg saablarına ceza yazarımış. Engi işden de belediyenin gasasına hayılaca para girerimiş.

Bilader, Allah kimsenin başına vermesin, hindi tırafig gazaları heç bidmeeyoru. Esgiden Alanya'da engile, araba motur yog. Onun uçun tırafig gazası da az. Emme eşşeg, gatır, öküz, ineg, davar gıyamed gibi. O zamanların gazası da eşşeg, gatırın gıçma atması. Veyahud öküzün süsmesi. Engi gazalar da biboy olurumuş. Eşşeg, gatır gıçmasından, öküz süsmesinden çog gişi ölmüş, çog sakad galan olmuş. Onun uçun her şeyin başı dıggad. Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.