Bilader, Türk'ün aklı sonradan gelir deller, haggatan ööle. Seçim biddi, benim av guşlarımdan Husni Kevki'nin aglına bi puroce geldi. Hurdan yazıvereem. Adem İreyis de eyi gulag versin, eyi okusun engi yazıyı, engi puroceyi yapabilise yapsın. Adını da Husni Kevki Purocesi gosun.

Bilader, Husni'nin purocesi hööle. Hindi denizden Sugözü Deresi'nin içine su basıcaaz. Endee su dee Sugözü'nde Çinioğlu'nun ollaraadar, Gurşunlu'ya gadar, Depe'ye gadar varıcag. Cavırlar engi suyun içinde çimicegler. Engirlerde suyulan çalışan deemenler olucag. Deemenler boğday öödüceeg, öötdügleri undan Patanları'nın Aşa Aba içli bazlama ediceg, cavıra satıcaglar. Cavırlar Depe'ye dooru sandal sefası yapıcaglar.

Yalınız Husni Kevki, Osman İreyis'den deemenin birini isdeyoru. "Konya taraflarından ucuz boğday getiririm, burda üüdür, içli bazlama eder, satar, gömgög zengin olurum" deyoru. Engi Husni'nin purocesi kafama yatmadı emme engi Alanya'ya suyula çalışan evel zaman deemenlerinden biri yapılsın, gelen turislere gösderilsin. Girişi de biletli olsun. Olanın ziyanı olmaz.

Bilader benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.