Akdeniz turizminin önde gelen merkezlerinden Antalya, son yıllarda Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki turizm kenti Hurghada ile daha sık karşılaştırılmaya başlandı. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, gerçekleştirdiği inceleme gezisinin ardından iki destinasyon arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları değerlendirdi.

Yavuz, Avrupa pazarında hızla büyüyen Hurghada'nın dikkat çekici bir yükseliş içerisinde olduğunu ancak Antalya'nın halen sahip olduğu turizm altyapısı, ürün çeşitliliği ve deneyimiyle önemli bir avantaj taşıdığını söyledi.

“ANTALYA OTURMUŞ BİR TURİZM MARKASI”

Antalya'nın yıllar içerisinde oluşturduğu güçlü turizm yapısına dikkat çeken Yavuz, kentin yalnızca Türkiye'nin değil Avrupa'nın da en önemli tatil merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Yaklaşık 16-17 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Antalya'nın 700 bine yaklaşan yatak kapasitesine sahip olduğunu hatırlatan Yavuz, Hurghada'nın ise daha küçük ölçekte olmasına rağmen hızlı büyüme potansiyeli taşıdığını ifade etti.

“Antalya oturmuş bir turizm imparatorluğu” diyen Yavuz, şehrin onlarca yıllık birikimiyle rakiplerinden ayrıldığını vurguladı.

HURGHADA FİYAT AVANTAJIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Hurghada'nın özellikle Alman, Rus, İngiliz, Polonyalı ve Doğu Avrupalı turistler arasında popülerliğini artırdığını belirten Yavuz, bölgenin uygun fiyat politikası sayesinde büyüdüğünü söyledi.

Daha düşük işletme maliyetleri ve Antalya’ya kıyasla yüzde 20 ila 40 arasında değişen fiyat avantajının, Mısır destinasyonunu cazip hale getirdiğini kaydeden Yavuz, yıl boyunca denize girilebilmesi ve dalış turizminin de bölgenin güçlü yönleri arasında bulunduğunu belirtti.

ANTALYA'NIN GÜCÜ SADECE DENİZ VE GÜNEŞ DEĞİL

Recep Yavuz'a göre Antalya'nın başarısının temelinde yalnızca deniz, kum ve güneş turizmi bulunmuyor. Kentin gelişmiş havalimanı altyapısı, her şey dahil sistemi, deneyimli turizm çalışanları ve alternatif turizm ürünleri önemli avantajlar sağlıyor.

Golf, spor, sağlık ve kongre turizmi gibi alanlarda yıllardır yatırım yapan Antalya'nın bu yönüyle rakiplerinden ayrıldığını belirten Yavuz, özellikle Belek'in Avrupa'nın önde gelen golf merkezlerinden biri haline geldiğini söyledi.

“ANTALYA PAHALILAŞIYOR” ALGISI GÜÇLENİYOR

Turizm sektörünün karşı karşıya olduğu sorunlara da değinen Yavuz, artan enerji maliyetleri, personel eksikliği ve yükselen işletme giderlerinin sektör üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

Avrupa pazarında son dönemde “Antalya pahalılaşıyor” algısının güçlendiğini belirten Yavuz, destinasyonun kendi başarısının getirdiği yüklerle mücadele ettiğini söyledi.

KONTROLSÜZ YATAK ARTIŞI UYARISI

Antalya'da yeni otel yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini belirten Yavuz, kontrolsüz yatak kapasitesi artışının gelecekte sektör için risk oluşturabileceğini dile getirdi.

Turizmde asıl meselenin yeni yataklar yapmak değil, mevcut kapasiteyi sürdürülebilir şekilde doldurabilmek olduğunu vurgulayan Yavuz, sektörün gelecekte bu konuda daha fazla tartışma yaşayabileceğini söyledi.

TEMEL FARK: KALİTE VE DENEYİM

İki destinasyon arasındaki en önemli ayrımın kalite olduğunu belirten Recep Yavuz, Antalya'nın uzun yıllardır kalite odaklı büyüdüğünü, Hurghada'nın ise şu aşamada daha çok fiyat avantajıyla turist çektiğini ifade etti.

Yavuz, önümüzdeki yıllarda Avrupa turizm pazarında Antalya ve Hurghada'nın daha sık karşılaştırılacağını belirterek, “Gelecekteki rakibimiz artık Mayorka değil, Antalya'yı örnek alan Hurghada olacak” değerlendirmesinde bulundu.