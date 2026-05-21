Bilader hindi nere gedsem "Gülüklü çorba" deyi tavıglı çorba gooyorlar. Endee Alanya'nın namlı çorbalarından biri gülüklü çorba. Bilmeyene bi tarif ediverelim.

İddiba deke işgembesini ısıcag suda gurçlarsın. Hindi gurçlama ney deyi sorarsınız, ısıcag suda işkembenin putur putur olan yerlerini eyice yıkarsın. Endeenile bitmez. Bi de sabınıla, sovanıla yıkarsın. Ben endeeni anamdan bilirim. Anam nahıl bişirir deyi, eyice bi tanıdıdım bi zaman. Anam gurçladığı, sovanıla, sabınıla yıkadığı işgembeyi güccüg güccüg doorar. Endeenin içine piriç salar. Davar gıymasını da güccüg güccüg billa gibi yuvarlar. Endeene gülüg denir. Neci gülüg denir deyi sorarsanız, güllenin güccük olduundan gülüg denir. Endee gülügleri zeytinyaanda gızardır. Pirincin içine endeenleri de salar. Sade yaasını, toz büberini gor, gaynadır. Çorbanın üsdünde kef birikirse, endeeni kepceeele üpler, dışarı döker. Ondan soonacıma çorba bişdimiidi, ısıcag ısıcag içmesine doyum olmaz. Yarım tag da ilimon sıkarsın. Yanna üç dörd dene yuka egmeg sularsın.

Emme hindikiler gülüklü çorbayı hep tovugdan bişiriyoru. Garın çorbasının dadını vermeeyoru. Onun uçun aslını bi annadıvereem dedim.

Benden bönnülüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.