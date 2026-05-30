Alanya’da meydana gelen trafik kazası, Konaklı Mahallesi’nde kısa süreli paniğe neden oldu. İki otomobilin karıştığı kazada bir sürücü yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, P.M.H. yönetimindeki otomobil ile D.S. idaresindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda maddi hasar oluştu.

KAZAYI GÖRENLER EKİPLERE HABER VERDİ

Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan sürücü D.S.'ye ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan D.S., tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, hasar gören araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Güvenlik ekipleri, kazanın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Alanya’da artan araç yoğunluğu nedeniyle sürücülere trafik kurallarına uyma ve dikkatli seyretme çağrısı yapılıyor.