Bi gardaşım bilgisayardan bi mektup yollamış. Hööle deyoru:

"Ay Amat Abim. Bana yardım etse etse bi sen edersin dedim ve bi yazaan bakaan bi şey çıkacak mı dedim. Benim derdim bööyük. Gonuştuğum bi gız varıdı. Gız başka memleketden emme burda yaşarıdı. Gızla azıcık gıldıradık emme gız beni kaba bulduğundan ayrıldı gitti. Gıza 'Ne yapaan ben Alanyalı'yın, benim de gonuşmam, yaşantım bööle. Ben bahçada çalışmaktan başka iş, gara cavadan başka motur bilmem emme sevdim mi tam severim' dedisem taa olmadı. Geçen bi zenginin arabasında gördüm. Sordum soruşturdum, zenginile evleneceeni duydum. Ben napaam, neree gideem? Yaş 32, gari evlenmeg ilazım. Bana bi gız buluver bari."

Heç kafanı yorma gardaşım. Bu işler gısmed işi. Atalarımız "Amasya'nın bardağı, biri olmazsa biri daha" demiş. Kör paklanın kör alıcısı çıkar. Gorgma, evde galmazsın. Geç evlenmeg eyidir, hayatın dadını çıkar azıcık.

Evlenince garı "duz" deyoru, adamın gücü "cız" deyoru. Ööle kibar gızları boşver. Bize uymaz. Bizim garı "Nacaa, taarayı gapıver gel" dediinde anlayacak boba. "Ney dedin efendim?" deyen gız yorar bizi.

Bizim Alanyalı'nın evlenicee gız sabaala ezanile gakacak, ineen altını çıkaracak, iki evlek yer gazıp bi şeyler ekicek, soona gayfeltiyi hazırlayacak, falan filan.

Sana hööle seni hobuç eddiinde Mamıseedi'ye elediceg, gara tontul, çifde yapılı bi gız bakıverem. Habar begle benden.

Benden böönlük bu gadar. Hadi galın sağlıcaala.