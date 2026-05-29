Van Gölü’nde meydana gelen 3,8 büyüklüğündeki deprem, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre saat 16.26’da deprem kaydedildi.

Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, başta Van olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

AFAD’ın ilk değerlendirmelerine göre Van Gölü merkezli deprem, Ağrı ve Muş başta olmak üzere çevredeki bazı yerleşim yerlerinde de hissedildi.

Bölgedeki vatandaşlar sosyal medya üzerinden sarsıntıyı hissettiklerine dair paylaşımlarda bulunurken, deprem kısa süreli endişeye yol açtı.