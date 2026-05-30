Antalya’nın turizm merkezi Alanya’da meydana gelen olay, ilçede tatil yapan yabancı turistlerin güvenliği ve sağlık durumlarına ilişkin dikkatleri bir kez daha bölgeye çevirdi. Türkler Mahallesi’nde bulunan bir otelde konaklayan Rusya uyruklu Rafael Vakhitov (53), kaldığı odada ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre Vakhitov, tatilini geçirmek üzere bir süre önce Alanya’ya geldi ve ilçedeki bir otele yerleşti. Otel çalışanları, turistin uzun süre odasından çıkmaması ve kendisinden haber alınamaması üzerine durumdan şüphelendi.

OTEL GÖREVLİLERİ HAREKETSİZ HALDE BULDU

Kontrol amacıyla odaya giren otel personeli, Rus turistin hareketsiz şekilde yattığını gördü. Durumun fark edilmesinin ardından vakit kaybedilmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede otele ulaşan sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk incelemede Rafael Vakhitov’un hayatını kaybettiği belirlendi.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Olayın ardından jandarma ekipleri otel odasında ve çevresinde detaylı inceleme gerçekleştirdi. Ölümün kesin nedeninin belirlenebilmesi için olay yeri inceleme çalışmalarının ardından gerekli adli süreç başlatıldı.

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ve ölüm nedenine ilişkin kesin sonucun yapılacak incelemeler sonrasında netlik kazanacağını bildirdi.

CENAZE ADLİ TIP KURUMU’NA GÖTÜRÜLDÜ

Rus turistin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Alanya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Burada gerçekleştirilecek otopsi işlemlerinin ardından kesin ölüm nedeni belirlenecek.

Otopsi raporunun tamamlanmasının ardından cenazenin yakınlarına teslim edilmesi ve gerekli konsolosluk işlemlerinin yürütülmesi bekleniyor.

ALANYA HER YIL MİLYONLARCA TURİSTİ AĞIRLIYOR

Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Alanya, yıl boyunca milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Özellikle Rusya, Almanya, İngiltere ve İskandinav ülkelerinden gelen ziyaretçiler ilçedeki turizm hareketliliğinin önemli bölümünü oluşturuyor.

Zaman zaman otellerde veya konaklama tesislerinde yaşanan benzer olaylarda ölüm nedenleri, adli ve tıbbi incelemelerin ardından kesinlik kazanıyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Mehmet AL