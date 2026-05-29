MuratCA YouTube kanalına konuk olan Tropikal Akademi Kurucusu Recep Keskin, Alanya’nın Yeşilöz Mahallesi’nde hayata geçirdikleri tropikal tarım projesinin hikâyesini paylaştı.

Programda konuşan Keskin, yıllarca inşaat sektöründe faaliyet gösterdiğini, ancak zamanla tarıma yönelerek tropikal üretim alanında yatırım yapmaya karar verdiğini anlattı. Bu süreçte Alanya’nın iklim avantajını fark ettiklerini belirten Keskin, bölgede tropikal meyve yetiştiriciliğinin önemli bir potansiyel taşıdığını ifade etti.

Videoda MuratCA ekibiyle birlikte Tropikal Akademi arazisini gezen Keskin, bahçede yetiştirilen tropikal türleri tanıttı. Akademi bünyesinde mango, avokado, pitaya, papaya, kamkat ve birçok egzotik meyvenin üretildiğini belirten Keskin, farklı ülkelerden getirilen türlerin bölge iklimine uyum süreçleri hakkında da bilgi verdi.

Recep Keskin, Tropikal Akademi’nin yalnızca üretim yapılan bir alan olmadığını vurgulayarak çiftçilere, öğrencilere ve tarıma ilgi duyan vatandaşlara yönelik eğitim çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Akademinin temel hedeflerinden birinin tropikal tarım konusunda bilgi paylaşımı sağlamak olduğunu dile getiren Keskin, bölgedeki üreticilerin alternatif ürünlere yönelmesinin önemine dikkat çekti.

Program boyunca arazideki üretim alanlarını gösteren Keskin, Alanya, Gazipaşa ve Anamur hattının sahip olduğu mikroklima özelliğinin tropikal meyve yetiştiriciliği açısından büyük avantaj sunduğunu belirtti. Keskin, Türkiye’nin tropikal tarım alanında gelecekte çok daha güçlü bir konuma gelebileceğini ifade etti.

Drone görüntülerinin de yer aldığı videoda Tropikal Akademi’nin geniş üretim sahaları, seraları ve uygulama alanları izleyicilere tanıtıldı. Programda, tropikal tarımın ekonomik değeri, sürdürülebilir üretim modeli ve bölge tarımına sağlayabileceği katkılar da ele alındı.

MuratCA YouTube kanalında yayınlanan program, kısa sürede çok sayıda izleyiciye ulaşırken, Alanya’da yürütülen tropikal tarım çalışmalarını geniş kitlelere tanıtmasıyla dikkat çekti.