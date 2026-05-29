Muğla’nın gözde turizm merkezlerinden Marmaris’te meydana gelen olay, kısa süreli paniğe neden oldu. Cennet Adası açıklarında seyir halindeyken arıza yapan tur teknesi su almaya başladı. Teknede bulunan 110 yolcu, zamanında gerçekleştirilen tahliye sayesinde faciadan kurtuldu.

Olay, saat 15.30 sıralarında Marmaris açıklarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, içerisinde 110 yolcunun bulunduğu “Bigboss Diamond” isimli tur teknesi denizde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle arıza yaptı.

TEKNE KARAYA YAKLAŞTIRILDI

Teknedeki görevliler arızayı fark ettikten sonra olası bir tehlikeye karşı tekneyi karaya yakın bir noktaya yönlendirdi.

Bu sırada yolcuların güvenli şekilde tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.

Teknenin su almaya devam etmesi üzerine bölgede bulunan aynı firmaya ait başka bir tur teknesi olay yerine yönlendirildi.

110 YOLCU GÜVENLİ ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLDİ

Görevlilerin koordineli çalışmasıyla teknedeki tüm yolcular başka bir tekneye aktarıldı.

Tahliye işleminin tamamlanmasının ardından yolcuların güvenli bölgeye ulaştırıldığı öğrenildi.

Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmaması olası bir facianın önüne geçti.

TEKNE GÖZLERİN ÖNÜNDE BATTI

Tahliye işlemlerinin ardından su almaya devam eden tur teknesi kısa süre içinde sulara gömüldü.

Bölgedeki vatandaşlar ve teknelerde bulunan kişiler, batış anını endişeyle takip etti.

Tur teknesinin tamamen suya gömüldüğü öğrenildi.

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler bölgede güvenlik önlemleri alırken, teknenin batış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Yetkililer, olayın kesin nedeninin yapılacak teknik araştırmanın ardından netlik kazanacağını bildirdi.