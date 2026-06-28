HAFTA sonunu esnaf arkadaşlarla birlikte güzel bir ortamda muhabbet ederek geçirdim...

Muhabbetin konusu ağırlıklı olarak esnafın yaşadığı sorunlar oldu...

Önce şunu söyleyeyim...

Esnaf, gerçekten çok dertli...

Ayakta kalabilmek için inanılmaz derecede mücadele etmek durumuda...

Sorunlar dağ gibi...

Bunlardan birisi KDV olayı, misal...

Ben de bilmiyordum doğrusu, yeni öğrendim...

İşletmeciler, birçok gıda ürününü yüzde 1 KDV ile satın alıyor...

Ancak satış yaparken, yüzde 10 KDV uygulamak zorunda kalıyor...

Ve ay sonunda bırakın para kazanmayı,önemli miktarda borç yüküyle arşı karşıya kalıyor...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Aykut Kaya, esnafın bu sorununu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) dile getirmiş...

Demiş ki...

"Bugün esnafımız, kira, personel giderleri, SGK primleri, elektrik, doğalgaz, vergi ve tedarikçi ödemeleri nedeniyle ciddi bir darboğazın içerisinde...

Kasaya para giriyor gibi görünse de ay sonunda birçok işletmenin elinde kâr değil, borç kalıyor...

“Yeme içme sektöründe uygulanan yüzde 10 KDV oranı yüzde 5’e düşürülmelidir...

SGK ve vergi borçları için yeni bir yapılandırma yapılmalı, e-haciz uygulamaları yeniden gözden geçirilmelidir"...

Milletvekili Kaya'nın bu girişimi TBMM'de karşılık bulur mu bilemiyorum ama esnaf açısından karşılık bulmuş durumda...

Milletvekili Kaya'ya teşekkür ediyorlar...

Muhabbet esnasında laf dönüp dolaşıp, bu kouya gelince Milletvekili Kaya'yı aradım...

Esnafın teşekkürlerini ilettim...

"İbrahim Abi, konuyu yakından takip ediyorum, elimden geleni yapmaya devam edeceğim, sorunun çözümünde katkım olursa ne mutlu bana" dedi...

Kaya'nın bu girişimi hoşuma gitti doğrusu...

TBMM'de sadece liderlerinin talimatına göre el kaldırıp indiren milletvekillerinden olmadığını bir kere daha göstermiş oldu...

Konu, esnaf açısından son derece önemli...

Çoğu esnaf borç batağı içinde...

Vergi dairelerine borçlarını ödeyemez durumdalar...

Zaten zor şartlar altında ayakta kalmaya çalışan esnaf, bir de KDV darbesi ile karşı karşıya kalınca darboğaz iyiden iyiye daralmış durumda...

Bu sorun hemen çözülmeli...

CHP Milletvekili Aykut Kaya'nın sesine kulak verilmeli...

Esnaf böyle diyor...

Bunu istiyor ve bekliyor...

Konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz...

Nokta...

Adem Murat Yücel Tansu Çiller'le buluştu

ALANYA Belediyesi'nin önceki dönem Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, A Milli Fubol Takımımızı desteklemek için Dünya Kupası maçlarının oynandığı ABD'ye gitmişti...

Maçların oynandığı stadyumlarda tribündeki yerini alan Yücel, iyi bir taraftar olarak Milli Takımımıza destek verirken, ABD'de bazı önemli görüşmeler de yaptı...

Bunlardan birisi de eski başbakanlardan Tansu Çiller oldu...

Doğru Yol Partisi Genel Başkanı olarak ülke siyasetine bir dönem damga vuran Tansu Çiller ile sohbet eden Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı...

"Los Angeles’ta, Türkiye Cumhuriyeti’nin önceki (1993-1996) Başbakanlarından Sayın Tansu Çiller ile görüşme ve sohbet etme fırsatı bulduk...

Kendisi tüm hemşehrilerimize selamlarını iletti...

Devletimize hizmet etmiş her isim, milletimizin ortak hafızasında müstesna bir yere sahiptir...

Kendilerine sağlık ve afiyet diliyorum"...

Son tahlilde Adem Murat Yücel, sahalarda boy göstermeye devam ediyor...

Nokta...

Başkan Özdemir'den esnaf için faiz uyarısı



ALANYA Esnaf ve Sanatkârlar Odası (ALESO) Başkanı Ali İhsan Özdemir, vergi ve SGK borçları için getirilen 72 aya varan taksit imkânı ile 10 milyon TL’ye kadar teminatsız işlem uygulamasını memnuniyetle karşıladıklarını ancak yüzde 29’luk tecil faizinin esnaf için çok yüksek olduğunu söyledi...

Özdemir, devletin esnafı rahatlatmaya yönelik attığı adımların önemli olduğunu belirterek, “72 aya kadar taksit imkânı ve teminat sınırının yükseltilmesi esnafımız adına olumlu gelişmelerdir.

Bu destekler için teşekkür ediyoruz, ancak sahadaki gerçekler çok farklı, birçok esnafımız ayakta kalma mücadelesi veriyor...

“Esnafımız borcunu ödemek istiyor ancak yüksek faiz nedeniyle taksitler yine ödenemez hale geliyor...

Bizim talebimiz nettir; ana para korunsun, sadece enflasyon oranında güncelleme yapılsın...

Gerçek bir yapılandırma ancak bu şekilde mümkün olur...

Esnafı rahatlatacak ve borçlarını ödenebilir hale getirecek çözüm budur”...

Başkan Özdemir'i bu haklı çıkışından dolayı kutluyorum...

Bu çıkışın devamı da gelmeli...

Nokta...

Öznur Hoca'dan önemli uyarılar

ALANYA'NIN Konaklı Mahallesi'nde hizmet veren Garanti Sürücü Kursu'nda trafik eğitmeni ve direksiyon hocası olarak görev yapan Öznur Gürbüz, sürücüleri dikkatsizlik ve aşırı hız konusunda uyardı...

Trafik kazalarının genellikle dikkatsizlik ve aşırı hız nedeniyle meydana geldiğini ifade eden Öznur Gürbüz, "Acele eden ecele gider diye bir atasözümüz var, bunu aklınızdan çıkarmayın, aşırı hız yapmak ecele meydan okumaktır" ifadelerini kullandı...

Seyir halindeyken direksiyon başında telefonla konuşmanın da aynı şey olduğunu vurgulayan Öznur Hoca, "Telefonla konuşmak tüm dikkatinizi dağıtır, istatistikler ortada, dikkatsizliğin sonucunda kaza kaçınılmaz oluyor" dedi...

Öznur Gürbüz Hoca'nın bu önemli uyarıları kulağınıza küpe olsun...

Nokta...

GÜNÜN KARNESİ

UZUN zamandan beri aktif olarak yer aldığı Alanya siyaset dünyasında kadınları başarıyla temsil eden, kuruluşundan itibaren partisi için çalışan, İstanbul'da tatildeyken Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun çağrısı üzerine "Bayrak Açıyorum" mitingine katılmak için tatilini bırakıp Ankara'ya giderek mitinge katılan, partisinin gönüllü kuurucularından olan, İYİ Parti 27.Dönem Antalya Milletvekili Adayı Meryem Aydoğan'a...

ÇOK YILDIZLI PEKİYİ