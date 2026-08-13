Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kamuoyunda "Alihan Kuriş Suç Örgütü" olarak bilinen yapıya yönelik 17 ilde başlattığı ve 49 kişi hakkında gözaltı kararı verilen operasyonda dikkat çeken yeni bir iddia gündeme geldi. Cemaatin önceki lideri, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'daki şüpheli ölümünde Alihan Kuriş'in parmağı olduğu yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında değerlendirildiği öne sürülüyor.

17 İLDE DEV OPERASYON: 49 GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, bu sabah 17 ilde eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Aralarında örgütün lideri olduğu öne sürülen Alihan Kuriş'in de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyonun ayrıntılarını aktardığımız haberimizde yer aldığı üzere, Antalya ve Alanya'da da şüphelilere yönelik gözaltı işlemleri yapıldığı iddia ediliyor.

Soruşturmanın, dini veya sosyal faaliyetlerden ziyade; yolsuzluk, kara para aklama ve yüksek sermayeli şirketler üzerinden gerçekleştirilen olağan dışı nakit hareketlerine odaklandığı, herhangi bir dernek veya dini hizmet faaliyeti yürüten yapıya yönelik işlem yapılmadığı belirtiliyor.

DENİZOLGUN'UN ÖLÜMÜ DE SORUŞTURMADA İDDİASI

Operasyonun ardından öne çıkan iddialardan biri, soruşturmanın yalnızca mali suçlarla sınırlı olmadığı yönünde. İddialara göre, Süleymancılar cemaatinin önceki lideri Arif Ahmet Denizolgun'un 7 Eylül 2016'daki şüpheli ölümüne ilişkin dosya da soruşturma kapsamında inceleniyor ve ölümde Alihan Kuriş'in parmağı olduğu yönündeki iddialar mercek altında. Bu bilgiye ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

ŞÜPHELİ ÖLÜM: NE OLMUŞTU?

Eski Ulaştırma Bakanı ve cemaatin lideri Arif Ahmet Denizolgun, 7 Eylül 2016'da Beykoz'daki çiftliğinde hayatını kaybetmişti. Ölümün ardından cemaatin başına, kız kardeşi Gülseren Denizolgun Kuriş'in oğlu Alihan Kuriş geçmişti.

Denizolgun ailesinin bazı üyeleri, ölümün şüpheli olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Yeğen Fatih Süleyman Denizolgun'un iddialarına göre, olaydan hemen sonra hazırlanan ilk otopsi raporu değiştirilerek ölüm nedeni "beyin kanaması" olarak kayda geçirildi ve dosya rafa kaldırıldı. Daha önce aktardığımız iddialara göre , ihbara rağmen polis olay yerine yaklaşık 8,5 saat sonra ulaştı; boğaz, göz çevresi ve alındaki morluklar rapora yansıtılmadı. Yine aynı iddialar arasında, çiftliğe girişi yasaklı olduğu öne sürülen Alihan Kuriş'in olay gecesi çiftliğe geldiği de yer alıyor.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuya ilişkin bilgi notunda, soruşturmada elde edilen bilgi ve belgelerin "şüpheli ölüm ihtimalini güçlendirdiği" değerlendirmesine yer verildiği daha önce basına yansımıştı.

OTOPSİ HEYETİNDE FETÖ SORUŞTURMASI GEÇİREN İSİM

Tartışmalara bir başka boyut ekleyen iddia ise otopsi sürecine ilişkin. Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen iddialara göre , Denizolgun'un otopsi heyetinde görev alan bir uzmanın daha sonra FETÖ soruşturması kapsamında işlem gördüğü ortaya çıktı. Bu durum, "Denizolgun'un ölümünde FETÖ ile Kuriş işbirliği mi var?" sorusunu kamuoyunun gündemine taşıdı.

MASAK MERCEĞİ: 100 MİLYAR TL İDDİASI

Soruşturmanın mali ayağında ise Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) incelemeleri öne çıkıyor. Dosyadaki iddialara göre, yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL'nin üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor. Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin korunması amacıyla bazı şirket ve varlıklara el koyma ve koruma tedbirleri uygulandığı bildirildi.

Gerek Denizolgun'un ölümüne gerekse mali suçlara ilişkin iddialar hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor. Soruşturma sürüyor; şüpheliler hakkındaki iddiaların akıbeti, adli ve mali incelemelerin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.