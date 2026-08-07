YAZIYA "Tabiri caizse Alanya'da 72 buçuk milletten insan yaşıyor" diye girmeyi planlarken, birden kafama takıldı...

Neden 72 buçuk millet?..

Karşıma çıkan bilgiler özetle şöyle...

Eski Türk ve İslam kültüründe "72" sayısı, dünyadaki insan topluluklarını veya kavimleri simgelemek için bolca kullanılan simgesel bir rakamdır...

Bu ifadedeki "Buçuk" kelimesinin kime veya neye karşılık geldiği kesin olarak bilinmemekle birlikte, halk arasındaki yaygın bir rivayete göre Çingeneler (Romanlar) için kullanılır...

Yerleşik olmayan yaşam tarzları nedeniyle geçmişte tam bir millet sayılmadıkları yönündeki eski ve ayrımcı bir kabule dayanır...

Toplumdaki her türden insanı, farklı renkleri ve kültürleri bir arada ifade etmek için "72 buçuk milletten insan var" şeklinde kullanılır...

Bu kısa bilgiyi verdikten sonra devam edelim...

Gerçekten de Alanya'da bırakın 72 buçuk milleti, 80'e yakın farklı milletten yerleşik yabancı yaşıyor...

Rusya, Ukrayna, Almanya, Norveç, İsveç, Danimarka, Hollanda, İngiltere, Kazakistan, Kırgızistan gibi pek çok farklı ülkeden yaklaşık 39 bin yabancı uyruklu insan...

Bunların yanısıra Türkiye'nin hemen hemen bütün bölgelerindeki çok sayıda şehirden gelip, Alanya'ya yerleşenler...

Dolayısıyla bu anlamda Alanya tam bir mozaik...

İşte böyle bir kenti yönetmek, farklı kültürlerden gelen, istekleri, beklentileri farklı olan insanları aynı anda memnun edebilmek hiç kolay değil...

Sadece bu kadarla da kalmıyor...

Bir tarafta turizm, diğer tarafta tarım...

Denizi, kumu, güneşi, tarihi, coğrafyası...

Plajları, kalesi...

Sağlığı, sporu...

Bu kentin yöneticisi olarak her yönüyle ilgilenmen lazım...

Hem de yakından...

Hiç bir yönü ihmale gelmez...

Demem o ki, "Zordur Alanya gibi bir kenti yönetmek"...

Alanya Belediye Başkanı Osman Özçelik, işte bu zor işe talip oldu ve kazandı...

Bugüne kadar ortaya koyduğu performans, "Eh fena değil" kıvamında...

Yolun yarısını geçti...

Tam da bu noktada önemli olan konu şu...

Ya da sorulması gereken soru...

Yolun yarısını geçerken yerinde mi saydı yoksa üstüne koyarak mı devam etti?..

Bana göre üstüne koyarak devam etti...

Ve ediyor...

Her geçen gün biraz daha ustalaşıyor...

Biraz daha hakim oluyor...

Önünde daha zamanı var...

Kalan zamanı daha verimli, daha olumlu kullanmak adına da güven veriyor...

Böyle devam ederse Osman Başkan'a ikinci dönem şimdiden hayırlı olsun...

Dört yılın sonunda "Yoruldum artık, benden bu kadar" demezse tabii ki...

Nokta...

Turizm emekçileri TUKFED'i kurdu

BACASIZ sanayimizin gizli kahramanları olan, konaklama sektöründe bakım, düzen ve hijyenin sağlanmasından sorumlu kat hizmetleri profesyonellerini temsil eden Türkiye genelindeki dernekler, güçlerini tek çatı altında birleştirerek Türkiye Turizm Kat Hizmetleri Federasyonu'nu (TUKFED) kurdu...

Genel kurulun divan başkanlığını, turizm emekçilerinin sesi olarak sektör tarafından yakından tanınan ve federasyonun kurucularından Hakan Halit Yeni üstlenirken, divan kâtip üyeliklerini Ayla Yarıcı ve Canan Toker yaptı...

Alanya turizm camiasının yakından tanıdığı genç ve başarılı isimlerden Hakan Halit Yeni'nin büyük emekleri olan yeni oluşum faaliyete başladı...

Sevgili dostum Hakan Halit Yeni'yi yıllardan beri yakından takip ederim...

DİM TV ekranlarında yaptığımız programlar hep ses getirdi, izlenme rekorları kırdı...

Hizmet ettiği sektörün emekçilerine her anlamda öncü olmaya devam ediyor...

Bıkmadan, usanmadan, yorulmak nedir bilmeden...

Ve kocaman bir takdiri sonuna kadar hakediyor...

Nokta...

Polisimiz halkı bilgilendiriyor



ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerimiz tarafından, “Gelecek Nesillere Yaşanılabilir Bir Dünya Bırak” etkinlikleri kapsamında Ulaş Piknik Alanı’nda vatandaşlarımıza yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi...

Orman yangınlarının önlenmesine dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, piknik yapan vatandaşlarımıza orman yangınlarını önlemeye yönelik broşürler dağıtılarak alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirmelerde bulunulurken, "Doğaya bırakılan her çöp ve söndürülmeden atılan her sigara izmariti, ormanlarımız için büyük bir risk oluşturmaktadır...

Yeşil Vatanımızı hep birlikte koruyalım" ifadeleri kullanıldı...

Özellikle orman yangınlarını önlemek için, polisimizin bu uyarılarına kulak tıkamayalım lütfen...

Yangınlar nedeniyle çok kaybımız oldu...

Yeşil alanlarımız yok oldu...

Ağaçlarımız kül oldu...

Unutmayalım, kolay yetişmiyor bunlar...

Nokta...

Bağımlılıkla sıkı mücadele ediliyor

YEŞİLAY Alanya Kadın Komisyonu üyeleri, semt pazarlarını gezerek, bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık çalışması yaptılar...

Kadın Komisyonu Başkanı Burcu Erdoğan önderliğinde yapılan çalışmada pazarcı esnafı ve vatandaşlarla buluşan Yeşilay gönüllüleri, koruyucu ve önleyici çalışmaları anlattılar...

Başkan Erdoğan, "Her bir vatandaşımıza dokunmanın, her bir farkındalığın geleceğe atılmış güçlü bir adım olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı...

Gönüllülük esasına göre çalışan böyle emekçi insanlarımızı seviyor ve saygı duyuyorum...

Böyle fedakarlıkları her insan yapamaz...

Tebrik eder ve kolaylıklar dilerim...

Nokta...

GÜNÜN KARNESİ

MUHALEFET Partisine mensup olmasına rağmen, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında Alanya'nın sorunlarını hemen hemen fırsatta dile getiren ve çözümü noktasında elinden gelen gayreti gösteren, Ankara'ya kapağı atıktan sonra halktan kopmayıp, sürekli vatandaşlarla birlikte olarak, bıkmadan usanmadan dert dinleyen, samimiyeti ile gönüllerde taht kurmayı başaran Yeni Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya'ya...

ÇOK YILDIZLI PEKİYİ