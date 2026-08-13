Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı öne sürülen yapılanmaya yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 30 kişinin yakalandığı bildirildi.

“DİNİ BİR CEMAATE YÖNELİK OPERASYON YOK”

Trabzon’da katıldığı AK Parti 25. Yıl Teşkilat Buluşması Programı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın niteliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gürlek, “Kara para aklama, vergi kanununa muhalefet gibi suçlardan dolayı Alihan Kuriş ve 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon” dedi.

Soruşturmanın uzun süredir üzerinde çalışılan bir dosya olduğunu belirten Gürlek, gözaltı çalışmalarının devam ettiğini ve henüz yakalanamayan şüphelilerin bulunduğunu söyledi.

43 ADRES VE 33 ŞİRKET MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlamaları kapsamında yürütüldüğü aktarıldı.

49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

MASAK RAPORLARI İNCELENİYOR

Soruşturma dosyasının odağında örgütlü mali suç iddialarının bulunduğu ifade edildi. Şüpheliler ve bağlantılı şirketlere ilişkin para hareketlerinin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları üzerinden incelendiği aktarıldı.

Dosyadaki iddialar arasında olağan dışı nakit hareketleri, kara para aklama ve yüksek ticari hacimli şirketler üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen usulsüz işlemler bulunuyor.

Soruşturma kapsamında 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki iddiaların da araştırıldığı belirtildi. Söz konusu para transferlerinin herhangi bir suçtan kaynaklanan gelirle bağlantılı olup olmadığı yapılacak mali ve adli incelemelerin ardından netleşecek.

30 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 30 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Şüphelilerden 10’unun firari olduğu, 9 kişinin ise yurt dışında bulunduğunun belirlendiği aktarıldı. Firari şüphelilerin yakalanması ve yurt dışında bulunan kişilerle ilgili adli işlemlerin yürütülmesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi.