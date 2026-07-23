BUGÜN 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı...

Tarihçesi kısaca şöyle...

Padişah II. Abdülhamit'in saltanatı sırasında "İstibdat dönemi" diye adlandırılan dönemde gazetelerin ancak sansür memurlarının denetiminden geçtikten sonra yayımlandığı Osmanlı Devleti'nde, II. Meşrutiyet'in ilan edildiği 24 Temmuz 1908 günü, İstanbul'da çıkan bir avuç gazete, kendi aralarında sansürcüleri içeri sokmama ve gazetelerini sansüre yollamadan basma kararı vermişlerdi...

Bu olay, 24 Temmuz'un “Basın Bayramı” olarak kutlanmasına vesile oldu...

Bir basın günü oluşturulması önerisi, 1946 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin kuruluşu ile gündeme geldi...

Başlangıçta, Türkiye'de ilk gazetenin çıkış tarihinin Basın Bayramı olması düşünülmüştü...

Ancak ilk gazetenin çıkış tarihi tartışma konusu oldu...

Kimileri 1831'de Takvim-i Vakayi’nin yayınlamaya başladığı günü Türkiye'de ilk gazetenin çıktığı tarih olarak kabul ederken, kimileri resmi gazete olduğu için Takvim-i Vakayi'nin ilk gazete sayılmayacağını, 1861'de çıkan Tercüman-ı Hakikat'in Türkiye'de ilk gazete olarak kabul edilmesi gerektiğini öne sürmekteydi...

İlk gazete konusunda anlaşma sağlanamayınca gazeteci Refik Halit Karay, Osmanlı Devleti'nde II. Meşrutiyet'in ilan edilişinin yıldönümü olan 24 Temmuz gününü Basın Bayramı olarak kutlamayı önerdi...

24 Temmuz günü 22 yıl boyunca meslek örgütleri tarafından "Basın Bayramı" olarak kutlandı... Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 12 Mart 1971 Muhtırası sonrası baskıların İstibdat Dönemi'ni hatırlattığı gerekçesiyle "Basın Bayramı" ifadesinin kaldırılmasına karar verdi...

Basın Bayramı, "Geleneksel Gazeteciler Günü ve Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü" adını aldı...

Görüldüğü gibi, tarihi çok eskilere dayanan bir meslek olan gazetecilik, kim ne derse desin, her zaman saygın olan bir meslektir...

Bu kutsal mesleği, tarih boyunca suistimal ederek, çıkar sağlamaya çalışan "gazetecimsi" kişiler olmuştur, halen vardır ve olmaya da devam edecektir...

Ekmeğini bu meslekten kazandığı parayla yiyen ve bana göre gerçek anlamda gazeteci olan, "Gazetecimsi kişiler" hariç tüm meslektaşların bayramını kutluyorum...

Siz siz olun, "Gazetecimsi" kişilere prim vermeyin...

Nokta...

Gazetecilerden Kaymakam'a ziyaret

KÜRESEL Gazeteciler Konseyi Başkanı ve Dim Medya İmtiyaz Sahibi Mehmet Ali Dim, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferit Kesen ile Yönetim Kurulu Üyeleri Zeliha Öner ve Gülser Yiğit, Kaymakamımız Şakir Öner Öztürk’ü makamında ziyaret ettiler...

​Ziyaret kapsamında, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti tarafından yürütülen proje ve çalışmalar hakkında Kaymakamımız Şakir Öner Öztürk’e bilgi verildi...

​Kaymakam Öztürk, nazik ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkür etti...

Önce şunu söyleyeyim...

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, göreve başladığı ilk günden bu yana olumlu ve ılımlı tavırlarıyla gönüllerde taht kurmaya devam ediyor...

Genç ve dinamik bir Kaymakam olan Öztürk, toplumun her kesimiyle olduğu gibi, gazetecilerle de Alanya'nın menfaatleri doğrultusunda fikir alış verişi yapmayı ihmal etmiyor...

Sonuçta kazanan Alanya oluyor...

Ve olmaya da devam edecek...

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk'e teşekkür edelim...

Nokta...

Mahmutlar'da önemli buluşma

ALANYA'NIN özellikle siyaset ve ekonomi dünyasına yön veren bazı önemli isimler, geçtiğimiz günlerde Mahmutlar'da bir araya gelerek Alanya'yı konuştular...

Bu önemli buluşma ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Diş Hekimi Murat Özçelik, şu ifadeleri kullandı...

"Alanya Belediye Başkan Danışmanı Sayın Nazmi Zavlak, Önceki Belediye Meclis Üyemiz Sayın Fikret Arık’la birlikte Mahmutlar Mahalle Muhtarımız Sayın Ahmet Sönmez’in misafiri olduk... Muhtarımıza sohbeti ve daveti için teşekkür ederiz"...

Hepsi de birbirinden değerli olan bu isimlerin bir araya geldiği buluşmada ortaya çıkan sohbet, son derece keyifli olmuştur hiç kuşkusuz...

Alanya ile ilgili çok önemli tespitleri olan ve çözüm yollarını da açıkça ifade eden Fikret Arık ve Murat Özçelik gibi isimler bir araya gelince işin güzelliği de bir başka oluyor...

O muhteşem sohbette bulunak isterdim...

"Kıskanmadım" desem yalan olur doğrusu...

Umarım bir dahaki sefere...

Nokta...

Osman Başkan neyi bekliyor?



ALANYA Belediye Başkanı Osman Özçelik, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa etmedi henüz...

CHP içinde yaşanan son gelişmelerin ardından arka arkaya gelen istifa furyasına Osman Başkan'ın da katılması bekleniyor...

Ama bu satırların yazıldığı ana kadar Osman Başkan'dan bir hareket gelmedi...

"İstifa edeceğim" ya da "Partimde kalıp, mücadele edeceğim" gibi açıklaması filan da yok...

Alanya kamuoyu şu sorunun yanıtını merak ediyor...

Osman Başkan, neyi bekliyor?..

Ya da istifa edecek mi, etmeyecek mi?...

Elçiye zeval olmazmış...

Nokta...