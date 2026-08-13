TURBO Master Alanya işletme sahibi Mehmet Taha Sarıçat, sektöre 2012 yılında girdiklerini, 2019 yılında ise Alanya’da hizmet vermeye başladıklarını söyledi. Alanya’da turbo tamiri ve revizyonu konusunda bir ihtiyaç olduğunu gördüklerini ifade eden Sarıçat, bu ihtiyaca cevap vermek amacıyla işletmelerini açtıklarını belirtti. Sarıçat, “Turbo Master Alanya olarak 2012 yılında bu sektöre giriş yaptık. 2019 yılında ise Alanya’ya bu hizmeti getirdik. Burada bir açık olduğunu gördük ve bu açığı tamamlamak amacıyla işletmemizi açtık. Turbo tamiri ve revizyon işlemlerinin yanı sıra yedek parça ve sıfır turbo satışı gibi hizmetler de sunuyoruz” dedi.

"6 AY GARANTİ VERİYORUZ"

Yaptıkları revizyon işlemlerinin garantili olduğunu belirten Sarıçat, turbo içerisindeki parçaların detaylı şekilde kontrol edildiğini ve gerekli parçaların yenileriyle değiştirildiğini söyledi. Sarıçat, “Turboların revizyonunu garantili bir şekilde yapıyoruz. Yaptığımız işlemlere 6 ay garanti veriyoruz. Turbo içerisindeki parçaları kontrol ediyor, arızalı ve yıpranmış parçaları değiştiriyoruz. Hiç kullanılamaz durumda olan turboların dahi revizyonunu gerçekleştiriyoruz. Makine ve ekipmanlarımızla turbonun tüm testlerini yaparak satış ve servis hizmeti sunuyoruz” diye konuştu. Müşterilerin bütçesi ve tercihine göre farklı parça seçenekleri sunduklarını ifade eden Sarıçat, “Müşterimizin isteğine ve bütçesine göre gerek yan sanayi gerekse orijinal parçalar kullanarak revizyon işlemlerini gerçekleştiriyoruz” dedi.

2019’DAN BU YANA ALANYA’DA

2019 yılında Konya’dan Alanya’ya gelerek işletmelerini açtıklarını belirten Sarıçat, yaklaşık 7 yıldır Alanya’da hizmet verdiklerini söyledi. Sarıçat, “Alanya’da böyle bir hizmetin olmadığını gördük ve buraya gelerek katkı sağlamak istedik. Yedi yıldır sektörün içerisindeyiz ve Alanya’dan da güzel bir verim aldık. Vatandaşların tepkileri de olumlu oldu. Alanya’ya böyle bir hizmet kazandırdığımız için mutluyuz. Alanya güzel bir şehir. Biz de geliştirme amacıyla bu şekilde bir katkıda bulunmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

TURBO NASIL REVİZYON EDİLİYOR?

Turbo arızası bulunan parçanın işletmeye ulaşmasının ardından öncelikle tamamen söküldüğünü belirten Sarıçat, tüm parçaların tek tek kontrol edildiğini anlattı. Sarıçat, “Turbo bize geldiği zaman öncelikle komple söküyoruz. İçerisindeki bütün parçaları dağıtıyor ve bozuk parçaları tespit ediyoruz. Bunların yerine yenilerini takıyoruz ve turboyu sıfırlıyoruz. Tüm bu işlemleri makine ve ekipmanlarımızla gerçekleştiriyoruz” dedi. Turbo üzerindeki kir ve yağın temizlendiğini belirten Sarıçat, gerekli parçaların değiştirilmesinin ardından makine ve ekipmanlarla ayar ve test işlemlerinin yapıldığını söyledi. Sarıçat, “Makinemizde gerekli testleri yaptıktan ve yeni parçaların uygunluğunu kontrol ettikten sonra turboyu tekrar müşterimize teslim ediyoruz. Turbo ilk geldiğinde yağlı ve kirli bir şekilde oluyor. Biz bunları güzelce yıkıyor, temizliyor ve gerekli parçaları yenileriyle değiştiriyoruz. Daha sonra makine ve ekipmanlarımızla ayarlarını ve testlerini gerçekleştiriyoruz” dedi.

TURBO ARIZALARINDA BAKIM UYARISI

Araç sahiplerinin düzenli bakımlarını ihmal etmemesi gerektiğine dikkat çeken Sarıçat, turbo arızalarının oluşmasında yağlama problemlerinin önemli bir etken olduğunu söyledi. Sarıçat, “Araç sahiplerinin özellikle araçlarının bakımına çok dikkat etmesi gerekiyor. Bakım çok önemli. Birçok kişi aracının bakımını zamanında yaptırmıyor veya çok geç yaptırıyor. Bu durumda yağlama problemleri ortaya çıkabiliyor” dedi. Turbonun sağlıklı çalışması için motor yağı, yağ filtresi ve hava filtresinin düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini belirten Sarıçat, “Turbonun en önemli unsurlarından biri yağlamadır. Yağlama sisteminde pislik veya başka bir problem olduğunda turbo zarar görebiliyor. Aynı şekilde hava filtresinden de parça çekebiliyor. Bu nedenle periyodik bakımlarda hava filtresi, motor yağı ve yağ filtresi gibi parçaların mutlaka kontrol edilmesi ve gerektiğinde değiştirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı. Araçların düzenli bakımının turbo ömrü açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Sarıçat, “Aracın her 10 bin kilometrede bir bakımının sağlıklı şekilde yapılması, turbonun da daha sağlıklı çalışmasını sağlar. Tabii turbonun da belirli bir ömrü var. Belirli bir kullanım süresinden sonra araçtaki parçalar zamanla yıpranıyor veya arızalanabiliyor. Araç sahibinin aracına ne kadar iyi bakarsa, araç da o kadar sağlıklı olur” diye konuştu.

ARIZA TESPİTİNDEN TESLİME KADAR DESTEK

Turbo arızasının tespit edilmesinden teslim aşamasına kadar müşterilere destek olduklarını belirten Sarıçat, gerektiğinde aracın bulunduğu yere giderek teşhis yaptıklarını söyledi. Sarıçat, “Araç üzerinde başka bir sıkıntı varsa ona da arıza tespit cihazlarımızla bakıyoruz. Bu süreçte müşterilerimize elimizden geldiğince her türlü imkânı sunmaya ve yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi. Vatandaşların doğrudan kendilerine ulaşabildiği gibi tamirciler aracılığıyla da hizmet aldıklarını belirten Sarıçat, süreci şöyle anlattı: “Eğer vatandaş daha önce turbo arızası yaşamışsa doğrudan bizi bulabiliyor. Ancak daha önce böyle bir sorunla karşılaşmadıysa öncelikle tamircisine gidiyor. Çünkü aracındaki arızanın ne olduğunu bilmiyor. Tamirci gerekli teşhisi yaptıktan sonra turbonun arızalı olduğu belirlenirse bizimle iletişime geçiyor. Biz de gerekirse aracın bulunduğu yere giderek teşhis yapıyoruz.”

REVİZYON ÖNCESİ FİYAT BİLGİSİ VERİLİYOR

Turbo sökülmeden önce yaklaşık fiyat bilgisi verdiklerini ifade eden Sarıçat, müşteri onayının ardından revizyon işlemlerine başladıklarını belirtti. Sarıçat, “Turbo sökülmeden önce yaklaşık fiyat bilgisini veriyoruz. Müşteri onay verdiği zaman turbo sökülüyor ve revizyon işlemine başlanıyor. Genellikle turboyu tamirci usta araçtan sökerek bize gönderiyor. Biz gerekli işlemleri yaptıktan sonra tekrar ustaya teslim ediyoruz. Usta montajını gerçekleştiriyor ve test sürüşü yapıyor. Gerektiğinde bu işlemi birlikte gerçekleştiriyoruz. Daha sonra araç müşteriye teslim ediliyor” dedi.

TURBO DEĞİŞİMİNDE ARAÇ BAKIMI ŞART

Turbo revizyonu veya değişimi sonrasında aracın genel bakımının da yapılması gerektiğine dikkat çeken Sarıçat, yalnızca turbonun değiştirilmesinin yeterli olmadığını söyledi. Sarıçat, “Turbo söküldüğü ve revizyon işlemi yapıldığı zaman aracın bakımlarının da yapılması gerekiyor. Çünkü turbo sıfır takıldığında veya revizyonu yapıldığında aracın bakımının mutlaka gerçekleştirilmesi gerekiyor. Motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi ve intercooler temizliği gibi işlemler yapılıyor. Bunun yanında motor kısmındaki mekanik bölümlerin de genel kontrolü gerçekleştiriliyor” ifadelerini kullandı. Sarıçat, tüm kontrollerin ardından araçları mümkün olduğunca sorunsuz şekilde müşterilerine teslim etmeye çalıştıklarını belirterek, düzenli bakımın turbo ve araç ömrü açısından en önemli unsurlardan biri olduğunu vurguladı. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi