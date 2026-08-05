HİKAYEYİ başlatan Adem Murat Yücel...

Hem de yıllar önce...

Neresinden bakarsanız bakın, 20 yıldan fazla...

Hatırlayalım...

Yıl 2004...

O dönemde Büyükşehir Yasası "Ağaçta vitamin" bile değil...

Akıllarda yok...

Fikirlerde hiç yok...

Alanya'da adım başı belde var, haliyle belediye...

Ve tabi ki başkanı...

Kestel de bunlardan birisi...

Ve Kestel'de yaşayan Adem Murat Yücel isimli birisi var...

Konya Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra genç yaşında aktif siyasete atıldı...

Çok geçmeden 2004 yılında Kestel Belediye Başkanı seçildi...

Seçildikten hemen sonra da Kestel Belediyesi'nin girişimiyle Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Festivali'nin startını verdi..

Toroslar'ın tepesindeki Gökbel Yaylası'nda yörük kültürünü yaşatmak, birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla yerel bir yayla şenliği ve güreş etkinliği olarak temelleri atılan festival, yıllar içinde katlanarak büyüyen organizasyon haline geldi...

Alanya Belediyesi'nin desteğiyle bölgenin ve Türkiye'nin en kapsamlı yayla festivali ile Kırkpınar'dan sonra gelen önemli yağlı güreş meydanlarından birine dönüştü...

İşte bu festivalin son ayağını geçtiğimiz günlerde geride bıraktık...

Gayet güzel geçti...

Anladığım kadarıyla Alanya Belediye Başkanı Osman Özçelik, bu festivali sonuna kadar benimsemiş...

Şapka takıp, döner kesmesinden belli,

"Benden öncekiler tarafından başlatılmış, aman bana ne" diye dışlamamış yani...

Sahip çıkmış...

Olması gereken bu...

Tam da bu noktada Osman Başkan'ı tebrik ederim...

CHP'li belediye başkanı olarak "Geleneksel" ne varsa sahip çıktığı ve devam ettirdiği için...

Son tahlilde şunu da söyleyeyim...

Adem Murat Yücel, genç yaşında böyle geleneksel hale gelen bir festivali Alanya'ya hediye etti...

Ne kadar gurur duysa azdır...

Nokta...

Yaylanın ağası yine değişmedi

BU yıl 20'ncisi düzenlenen Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Festivali, dört gün boyunca 7'den 70'e vatandaşları Gökbel Yaylası'nda buluşturdu...

"Gençlik Gökbel'e Taşınıyor" temasıyla gerçekleştirilen festival, konserlerden spor etkinliklerine, kültürel programlardan yağlı güreş müsabakalarına kadar dopdolu organizasyona ev sahipliği yaptı...

Ata sporu yağlı güreşin köklü geleneklerinden biri olan ağalık ihalesi de büyük ilgi gördü... Ağalık yarışına katılan Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Utkan Hasan Eminoğlu, üçüncü kez Gökbel Güreş Ağası seçilerek daimi ağalık ünvanını elde etti...

Eminoğlu'nun, ağalık geleneğinin yaşatılması için gösterdiği destek, er meydanında izleyiciler tarafından alkışlarla karşılandı.

Festivalin son günü 55 başpehlivan olmak üzere toplam 630 güreşçi er meydanına çıktı... Festivalin en anlamlı anlarından biri, başpehlivanlar ile protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen bayrak töreni oldu...

Er meydanında açılan ay yıldızlı Türk bayrağı, vatandaşların alkışları eşliğinde taşınırken, Gökbel Yaylası birlik, beraberlik ve milli gururun en güzel örneğine sahne oldu...

Nokta...

Alanya Nüfus'ta her şey yolunda

ALANYA Nüfus Müdürlüğü, en yoğun resmi kurumlardan birisidir...

Hemen hemen her gün binlerce vatandaş, işini halletmek için Alanya Nüfus Müdürlüğü'nü ziyaret eder...

Bu yoğunluğa rağmen Alanya Nüfus Müdürlüğü'nde işler hiç aksamadan tıkır tıkır devam ediyor...

Çünkü...

Alanya Nüfus Müdürü olarak görev yapan Mustafa Karlıbaş, işini gerçekten biliyor...

Kapısına gelen hiç kimseyi geri çevirmiyor...

Vatandaşlardan gelen her istekle yakından ilgileniyor...

Mazeret değil, çözüm üretiyor...

Son tahlilde Alanya Nüfus Müdürü Mustafa Karlıbaş, başında bulunduğu kurumu son derece iyi yönetiyor...

Tebrikler...

Nokta...

Sahillerimiz bildiğiniz gibi

DÜN çok sevdiğim değerli bir isim aradı...

"Şu anda sahil kenarında yürüyüş yapıyorum, sahillerimizin durumunu gördükçe ağlamak geliyor içimden" dedi...

Ve şöyle devam etti...

"Ben asla taraf değilim ama Adem Murat Yücel döneminde sahillerimiz bu kadar pis değildi, son zamanlarda çok sahipsiz kaldı, bu görüntüler turizm kenti Alanya'ya hiç yakışmıyor"...

Çok haklı...

Ekmeğinin büyük bölümünü turizm sektöründen kazanan Alanya'ya bu görüntüler gerçekten hiç yakışmıyor...

Ben yazmaktan yoruldum aslında...

Bilmem anlatabildim mi?..

Nokta...

GÜNÜN KARNESİ

ALANYA siyaset dünyasında kadınlarımızı yıllardan beri başarıyla temsil eden ve Alanya'nın yıldızı her geçen gün biraz daha parlayan siyasetçisi olan, geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya Kadın Kolları Başkanı olarak görev yapan, daha sonra CHP'den ayrılarak Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti saflarına katılan, halen Yeni Parti Antalya İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapan, Mali Müşavir Didem Karagöz'e...

ÇOK YILDIZLI PEKİYİ