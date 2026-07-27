CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) içinde ortaya çıkan yönetim krizi ve iki başlılık, CHP'li beldiyelere de yansıdı doğal olarak...

"Seçilmiş genel başkan" Özgür Özel'in yerine, yargı kararı ile Kemal Kılıçdaroğlu'un atanmasını kabul etmeyen bazı miletvekilleri ve belediye başkanları CHP'den istifa ettiler, malumunuz...

İşte bu gelişmeler yaşanırken, gazetecilik refleksi ie gözlerimizi Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'e çevirdik...

Kulaklarımızı da dört açtık...

Gece geç saatler itibarı ile bu yazının yazıldığı ana kadar Osman Başkan'dan herhangi bir açıklama, hareket, ya da ne bileyim bir işaret gelmedi...

Ancak bu "Gelmeyecek" anlamını taşımaz...

Yukarıdaki cümlelerin yer aldığı yazı, geçtiğimiz günlerde yine bu köşeden yayınlamştı...

Tam da beklediğim gibi oldu ve Osman Başkan'dan açıklama geldi...

Geçtiğimiz günlerde bir soru üzerine yaptığı açıklamada, gündeminde CHP'den istifa etmek gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi...

Açık ve net bir dille şu ifadeyi kullandı...

"Benim gündemimde CHP'den istifa yok, işimiz çok"...

Bu açıklama, Alanya'da bazı kesimler tarafından "Vefasızlık" oarak değerlendirilirken, bazıları da "Osman Başkan doğru söylüyor, işimize gücümüze bakalım" şeklinde yorumlandı...

"Vefasızlık" denilen şu...

Osman Başkan'ın bu koltuğa oturmasında dönemin CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir'in üyük emek ve katkıları var, malumunuz...

Bülent Kandemir ve ekibi, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP ile ipleri tamamen koparıp, Özgür Özel'in yanında saf tuttular...

Osman Başkan, kendisini o koltuğa oturtan ekibin bu hamlesini görmemezlikten geldi...

Ya da ne bileyim, önemsemedi, üstüne alınmadı...

Daha açık bir ifadeyle "Vefasızık" yaptı...

Yanlış anlaşılmasın....

Bunu ben söylemiyorum...

Çıkın sokağa önünüze gelene sorun...

Büyük çoğunluğun aynı fikirde olduğunu, aynı şeyi söylediğini göreceksiniz...

Hatta şunları da duyarsınız büyük ihtimalle...

"Osman Başkan koltuğa oturduktan sonra çok değişti, kimseyi tanımıyor, kimseyi iplemiyor"...

"Burnunun dikine gidiyor"...

Osman Başkan'ın bu tavrı, siyaseten kendisine bir şey kazandırır mı, bilemiyorum...

Ama bir dönem kendisine yakın olan ve destekleyen bazı isimler açısından büyük bir hayal kırıkığı olduğunu biliyorum...

Son tahlilde, siyasetin içinde memnun kalmak olduğu gibi, pişman olmak da var...

Hatta burnunun dikine gitmek de...

Nokta...

MHP Alanya'dan anlamlı konferans

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Taşkilatı tarafından düzenlenen "Kıbrıs Türkü'nün Milli Mücadelesi" konulu konferans, geçtiğimiz günlerde yapıldı...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, önceki dönem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gibi önemli isimlerin katıldığı konferansla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, şu ifadeleri kullandı...

"Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Başkanlığımız tarafından düzenlenen “Kıbrıs Türkü’nün Millî Mücadelesi” konulu konferansımızı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 5. Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın kıymetli katılımı ve hitaplarıyla büyük bir ilgi ve coşkuyla gerçekleştirdik"...

Mustafa Türkdoğan ve ekibi, her anlamda örnek olarak Alanya siyaset dünyasında fark yaratmaya devam ediyor...

Çocuk denilecek yaşlarda adım attığı aktif siyaset dünyasına damga vuran Mustafa Türkdoğan, tecrübesi ve üstün gayretiyle hem partisine hem Alanya'ya önemli katkılar sağlıyor...

Yürekten kutlarım...

Nokta...

ALGC'den Anadolu Köyü'nde kutlama

GEÇTİĞİMİZ günlerde kutladığımız 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti'nin (ALGC) düzenlediği program gerçekleştirildi...

Alanya protokolü ile basın mensuplarını buluşturan programda, gazeteciliğin sorunları, basın özgürlüğü ve yerel medyanın desteklenmesinin önemi vurgulandı...

Dimçayı'nın kalbinde, yemyeşil doğası ve eşsiz atmosferiyle misafirlerine farklı bir deneyim sunan Anadolu Köyü'nde düzenlenen programda, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) üyesi basın mensupları ile kent protokolü akşam yemeğinde bir araya geldi...

Basın Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen organizasyonda hem gazeteciliğin güncel sorunları ele alındı hem de yerel basının desteklenmesinin önemine dikkat çekildi...

Programın açılış konuşmasını yapan ALGC Başkanı Ferit Kesen, 24 Temmuz'un Türk basını açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, 1908 yılında gazetecilerin sansüre karşı gösterdiği direnişin özgür basının simgesi haline geldiğini söyledi...

Ferit Başkan ve ALGC yönetimini kutlarım...

Nokta...



Nostaljik paylaşım



ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) başkanlığı döneminde ortaya koyduğu icraatlarla Alanya'ya önemli katkıları olan Mehmet Şahin, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşım yaptı...

Sanayide çıraklık döneminde çekilen fotoğrafı paylaşan Şahin, şu ifadeleri kullandı...

"Yıl 1983…

Sanayide çıraklık yaptığımız yıllardan, kıymetli arkadaşım Latif Akın ile bir hatıra karesi…

Hayatın yükünü omuzlamayı daha çocuk yaşta öğrendiğimiz, alın terinin en büyük sermaye olduğu günlerdi...

Aradan yıllar geçti ama dostluklar, emek ve o güzel anılar hep yüreğimizde kaldı...

Rabbim o günlerin samimiyetini ve dostluğunu eksik etmesin inşaAllah"...

Nokta...

GÜNÜN KARNESİ

ALANYA turizm camiasının içinde uzun yıllardır aktif olarak yer alan, Konaklı Turistik İşletmeciler Derneği (KONTİD), Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) gibi turizm meslek kuruluşlarında üstlendiği üst düzey önemli görevleri başarıyla yerine getiren, halen Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) yönetiminde etkin görevine devam eden, camianın sevilen, sayılan ve başarılı isimlerinin başında gelen Ali Orkan'a...

ÇOK YILDIZLI PEKİYİ