Yayman, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, partinin Türkiye'deki paradigmayı değiştirdiğini ve siyasete yeni norm kazandırdığını söyledi.

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2001'de söylediği, "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözlerini anımsatan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, "O günden bugüne AK Parti kesintisiz iktidarıyla sadece Türkiye'de ve Avrupa'da değil, dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesini ortaya koyuyor. Akademisyenlerin, bilim adamlarının üzerinde titizlikle incelemesi gereken bir olaydan bahsediyoruz. AK Parti büyük bir parti ve AK Parti'yi milletimiz kurmuştur, tabelasını ise Cumhurbaşkanımız asmıştır. Dolayısıyla AK Parti milletimizin hayallerini gerçekleştiren bir parti olarak tarihe geçmiştir" diye konuştu. Yayman partinin geçmişe değil, ileriye baktığını ve gelecek 25 yıla odaklandığını, buna yönelik kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi. "AK Parti Türk demokrasi tarihi içerisinde olmaz denileni olur hale getiren, yapılamaz deneni, hayal dahi edilemeyen işleri yapan bir partidir" ifadesini kullanan Yayman, şöyle devam etti: "AK Parti 2001'de kurulduğunda Cumhurbaşkanımıza 'muhtar bile olamazsın', 'siyasi hayatı bitti' demişlerdi. Bugün geldiğimiz noktada, AK Parti'nin nasıl büyük bir mücadelenin içinden geldiği ve tarihin her döneminde milletle beraber hareket ettiği, milletin emrinde olduğu ve tarihin doğru tarafında olduğunu hep beraber gördük. Şimdi artık ikinci 25 yıl için yeni bir sözleşme, yeni bir hayal, yeni bir başarı öyküsü önerme zamanındayız. AK Partimiz 2053 hedefleri için bugünden itibaren çalışmaya başlamıştır.

AK Parti geçen 25 yılda sessiz bir devrim gerçekleştirmiştir. AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir 3 bin 500 dolardı, şimdi 18 bin dolara çıkmıştır. Yaklaşık 6 kat büyümüştür. AK Parti Türkiye'de iktidara geldiğinde üniversite sayısı 76'ydı, bugün 207 üniversitemiz var. Bu gerçekten çok büyük bir atılımdır. Türkiye'de 6 bin kilometre olan duble yol miktarı, 30 bin kilometreye çıkmıştır. Bu inanılmaz bir başarıdır ve Cumhuriyet tarihi boyunca yapılamayan yolu sadece Cumhurbaşkanımız yapmıştır." Yayman, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede 455 bin bağımsız birimin yapılarak teslim edildiğini, 100 bin sosyal konutun da temelinin atıldığını hatırlattı.

‘AK PARTİ'NİN RAKİBİ AK PARTİ'DİR’

AK Parti'nin hizmet ve eser siyasetine karşı muhalefetin gündeminin farklı olduğunu belirten Yayman, sözlerini şöyle sürdürdü: "AK Parti 2053'ün planını yaparken muhalefet partileri ise bir 'koltuk kapmaca' oyunu oynamaktadır. Bir iktidar oyunu oynamaktadır. Muhalefet mahkeme koridorlarında bir başkanlık yarışı içerisine girmiştir. Dolayısıyla AK Parti'nin rakibi AK Parti'dir. Biz isteriz ki Türkiye'de güçlü bir muhalefet olsun, bizi eleştirsin ve bizim hatalarımız varsa bunu düzeltelim. Ama Türkiye'de maalesef böyle bir muhalefet yoktur. Cumhurbaşkanımız bu konuda şu sözü söylemiştir, 'Biz Türkiye'de son 25 yılda çok büyük hizmetler yaptık, çok büyük eserler yaptık. Ama maalesef Türkiye'de yerli ve milli bir muhalefet açığını kapatamadık.' Bugün geldiğimiz noktada bu artık bir milli güvenlik problemine dönüşmüştür"

Türkiye'nin küresel güç olabilmesi için iktidarı ve muhalefetiyle 86 milyonun ülkenin geleceğine katkı sunması gerektiğini ifade eden Yayman, yapay zekadan, savunma sanayii, dijital dönüşüm, sanayi bölgeleri, toplumun refahı ve aile kurumunun korunması gibi alanlarda daha fazla çalışılması, gayret gösterilmesi gerektiğini ve bunu milletle beraber yapmayı önemsediklerini kaydetti.

‘MİLLETİMİZİN EN BÜYÜK HAYALİ YENİ ANAYASANIN GERÇEKLEŞMESİDİR’

Yayman, AK Parti'nin ikinci 25 yılında hayata geçirmeyi hedeflediği çalışmalara ilişkin ise şu ifadeleri kullandı: "Yeni dönemde, ikinci 25 yılda en büyük vaatlerimizden bir tanesi de yeni bir anayasa yapmaktır. Sivil, demokratik, çağdaş bir anayasa yapmak. Çünkü Türkiye'deki mevcut anayasa bir darbe anayasasıdır. Askerler döneminde, darbe döneminde yapılmış bir anayasadır. Bu anayasa artık Türkiye'ye dar gelmektedir. Toplumumuz ve milletimiz yeni bir anayasa talep etmektedir. Türkiye eğer küresel bir güç haline gelecekse, eğer 21. asır Türkiye'nin asrı olacaksa buna uygun bir yazılım da buna uygun bir anayasa da olması gerekiyor. Yeni anayasa için parlamentoda çalışmalar devam edecektir. Çünkü biz hep şuna inanıyoruz, milletimizin en büyük hayali, en büyük isteği bu yeni anayasanın gerçekleşmesidir."

‘ŞEHİT AİLELERİMİZİ, GAZİLERİMİZİ RENCİDE ETMEDEN BİR YOL HARİTASI ÜSTÜNDE DEVAM EDECEĞİZ’

Terörsüz Türkiye süreci ile TBMM Genel Kurul'nda kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'a ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yayman, AK Parti'nin geçen 25 yılda sorunları gidermek için çok sayıda adımlar attığını anımsattı. Bugün gelinen noktada ise terörün son bulması, silahların teslimi ve örgütün kendini feshetmesinin talep edildiğini ve yasanın parlamentoda büyük destek gördüğüne dikkati çeken Yayman, "467 milletvekilimizin bu yasayı kabul etmesi aslında siyasette yeni bir dönemin başladığının ve yeni bir sürecin kapısında olduğumuzun da ispatıdır. Hep söylüyoruz. Tarihin doğru tarafındayız, tarihin doğru tarafında durmaya devam edeceğiz." dedi.

Yayman, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile MİT Başkanı İbrahim Kalın'a teşekkür etti. Terörsüz Türkiye meselesinin bir devlet, millet politikası olduğunun altını çizen Yayman, şunları kaydetti: "İnşallah silahların teslim edilmesiyle beraber bu noktada çok daha ileri adımlar atabileceğiz. Her meselemizi daha rahat konuşabileceğiz. Çünkü şiddetin son bulması gerekiyor. Şiddet son bulduğunda Türkiye'nin yapamayacağı hiçbir iş yoktur. İnşallah milletimizden aldığımız güçle, destekle bu konuda şehit ailelerimizi, gazilerimizi rencide etmeden bir yol haritası üstünde devam edeceğiz. Ben inanıyorum ki yaz döneminde bu süreç daha hızlanacaktır. Ve topluma umut veren gelişmeler daha fazla yaşanacaktır."