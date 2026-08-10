SGK Kurumuna olan işveren borçları ve Bağ-Kur (4/b) borçlarının ödenmesi konusunda yapılan 72 ay taksit ve teminat isteme tutarının 10 milyon ve üstü için istenmesi ile ilgili yasal düzenlemeye ilave olarak aşağıda belirtilen hususlar ile yeni bir kolaylık sağlanmıştır.

31/08/2026 tarihine kadar yapılacak tecil başvurularında, 36 aydan daha fazla taksitle ödeme talebinde bulunanlardan çok zor durum raporu ve mali durum bildirim formu istenecek, 36 ay ve daha kısa sürede ödeme talebinde bulunanlardan ise bu belgeler istenmeyecektir.

Likidite oranı 1’in üzerinde olduğu için tecil işlemi yaptıramayanlar, 31.08.2026 tarihine kadar başvurmaları halinde 36 aya kadar taksitlendirme yapabileceklerdir.

SGK’NIN TECİL VE TAKSİTLENDİRME İŞLEMLERİNDE TEMİNAT ŞARTI

Konuyla ilgili yayımlanan Genel Yazı’da, “6183 sayılı Kanun’un 48’inci maddesinde düzenlenen tecil müessesesinden zor durumda olan borçluların yararlanarak borçlarını ödemelerine imkân tanımak ve Kurum alacaklarının bir an önce tahsilini sağlamak amacıyla çok zor durum tespitinde kullanılan likidite oranına ilişkin 1,00 üst sınırı, 31.08.2026 tarihine kadar yapılacak tecil başvuruları bakımından uygulanmayacaktır.” denilmiştir.

Yayımlanan Genel Yazı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının düzenlemesiyle uygulamada birliktelik sağlanmıştır.

SGK’ya olan sigorta primi, idari para cezası, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, eğitime katkı payı, özel işlem vergisi, damga vergisi gibi borçlar azami 72 aya kadar tecil edilebilecektir.

Taksitlendirme vadesi, borçlunun likidite oranına göre belirlenecektir.

Likidite oranı = (Dönen Varlıklar – Stoklar) / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar (Bilanço Esasına Göre)

Likidite oranı = (Kasa + Banka + Kısa Vadeli Alacaklar) / Kısa Vadeli Borçlar (İşletme Esasına Göre)

Daha önceki uygulamada, likidite oranının “0,51” ila “1,00” aralığında olması halinde azami 36 aya kadar, “0,50” ve altında olması durumunda ise azami 72 aya kadar eşit taksitler halinde tecil yapılabilmekteydi.

Yapılan yeni düzenleme ile 31.08.2026 tarihine kadar yapılacak tecil başvurularında, 36 aydan daha fazla taksitle ödeme talebinde bulunanlardan çok zor durum raporu ve mali durum bildirim formu istenecek, 36 ay ve daha kısa sürede ödeme talebinde bulunanlardan ise bu belgeler istenmeyecektir.

Likidite oranı 1’in üzerinde olduğu için tecil işlemi yaptıramayanlar, 31.08.2026 tarihine kadar başvurmaları halinde 36 aya kadar taksitlendirme yapabileceklerdir.