Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemi kapsamında, 1 Temmuz ile 11 Ağustos tarihleri arasındaki ulusal veriler kamuoyuyla paylaşıldı. Bakan Murat Kurum'un sosyal medya üzerinden aktardığı verilere göre, Türkiye genelinde toplam 100 milyon 182 bin 985 adet içecek ambalajı geri dönüşüme kazandırıldı. Bu süreçte en yüksek toplama rakamına ulaşan il ise Antalya oldu.

Antalya, belirtilen dönemde 20 milyon 47 bin 8 adet depozitolu ambalaj toplayarak Türkiye birinciliğine yerleşti. Sıralamada Antalya'yı 15 milyon 276 bin 233 ambalajla İstanbul, 8 milyon 101 bin 253 ambalajla Kocaeli takip etti. Adana 6 milyon 481 bin 542 ve İzmir 6 milyon 404 bin 2 adetlik verilerle ilk beş listesinde yer alan diğer iller olarak kaydedildi.

TÜRKİYE GENELİNDE PET ŞİŞE İLK SIRADA

Ülke çapında toplanan 100 milyonu aşkın ambalajın materyal dağılımına bakıldığında, 66 milyon 146 bin 145 adetle PET şişeler en büyük payı oluşturdu. Alüminyum içecek kutularının sayısı 17 milyon 43 bin 567 olarak belirlenirken, cam şişe iadeleri 16 milyon 993 bin 273 adet seviyesinde gerçekleşti. Bakan Kurum, sıfır atık vizyonu çerçevesinde sistemin etki alanının genişletileceğini belirterek, "100 milyon kez doğa kazandı" değerlendirmesinde bulundu.

ANTALYA'NIN ZİRVESİNDE TURİZM SEZONUNUN ETKİSİ

Temmuz ve ağustos aylarını kapsayan verilerde Antalya'nın açık ara zirvede yer almasında, Alanya gibi yoğun ziyaretçi ağırlayan ilçelerdeki yüksek yaz dönemi tüketiminin muhtemel etkisi dikkat çekiyor. Sistem sayesinde tüketiciler, ellerindeki ambalajları belirlenen noktalara veya DOA makinelerine teslim ederek depozito bedellerini geri alabiliyor. Alanya ve Antalya'nın diğer ilçelerinde ikamet eden vatandaşlar, kendilerine en yakın geri dönüşüm makinesini "doa.gov.tr/ambalaj-iadesi-nereye-yapilir" adresi üzerinden il ve ilçe seçimi yaparak kolayca sorgulayabiliyor.