DEV SORUŞTURMA ALANYA'YA SIÇRADI

Alihan Kuriş ve bağlantılı olduğu değerlendirilen yapılara yönelik yürütülen dev soruşturmada yeni perde açıldı. Suç örgütü yapılanması kapsamında mali ve ticari hareketleri sıkı denetime alınan 32 farklı şirket tespit edildi. Soruşturma dosyasına giren bu kritik şirketler listesinde Alanya'dan da bir firmanın yer alması, ilçede büyük yankı uyandırdı.

LİSTEDE TANIDIK BİR ŞİRKET VAR

Yetkili birimler tarafından derinleştirilen incelemelerde, söz konusu 32 şirketin; inşaattan sağlığa, turizmden otomotive kadar son derece geniş bir yelpazede faaliyet gösterdiği saptandı. Antalya, İstanbul, Sakarya, Ankara, Bolu ve Kocaeli ağında dönen para hareketleri takibe alındı. Alanya kamuoyunun yakından bildiği İ.B. ve M.Y. ortaklığındaki "Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi"nin de şüpheli bağlantılar listesinde yer alması, turizm kentinde şok etkisi yarattı.

KARANLIK PARA TRAFİĞİ VE PARAVAN ADRESLER

Operasyonun mali ayağında yapılan detaylı analizler, şirketlerin kuruluş ve faaliyet adreslerindeki dikkat çeken detayları gün yüzüne çıkardı. 14'ü İstanbul, 14'ü Sakarya merkezli olan bu firmaların büyük bölümünün aynı adresi paylaştığı ya da birbiriyle doğrudan bağlantılı mekanları kullandığı saptandı. Yönetim kademeleri, şirketler arası ticari köprüler, mal giriş-çıkışları ve suç örgütüyle irtibatlı kişilerle yapılan her türlü işlem didik didik ediliyor.

İŞTE KISKACA ALINAN O ŞİRKETLER

Soruşturma kapsamında suç örgütüyle ilişkisi bulunduğu değerlendirilerek yakın takibe alınan 32 şirket şu şekilde sıralandı:

ELF Yapı Anonim Şirketi Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi Ardeniz Emlak Anonim Şirketi Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi