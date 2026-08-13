Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen yapıyla bağlantılı olduğu belirtilen kişileri kapsayan soruşturmada gözaltına alınan isimler netleşti.

Soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şu ana kadar 30 kişi gözaltına alındı. 10 şüphelinin firari, 9 kişinin ise yurt dışında olduğu bildirildi. Operasyonun 17 ilde yürütüldüğüne ilişkin bilgiler farklı kaynaklara da yansıdı.

AKBACAKOĞLU DA GÖZALTINA ALINDI

Gözaltı listesindeki en dikkat çeken iş dünyası isimlerinden biri Ayakkabı Dünyası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akbacakoğlu oldu.

Soruşturma kapsamında Ayakkabı Dünyası'nın da aralarında bulunduğu şirketlerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildiği bildirildi.

Operasyonda ayrıca Alihan Kuriş'in baş sekreteri olduğu belirtilen Fahri Candemir ile Recep Okumuşlar, Yusuf Büyükgöze ve Mustafa Gökduman gibi isimler de gözaltına alındı.

Eski Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Gökçen'in de gözaltı listesinde yer aldığı aktarıldı.

49 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM

Soruşturmada şüpheliler hakkında “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu'na muhalefet” kapsamında inceleme yürütülüyor.

Şüpheliler hakkındaki suçlamalar henüz kesinleşmiş yargı kararı niteliği taşımıyor. Soruşturma devam ediyor.

Dosyada 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama yapılması kararlaştırıldı. Böylece operasyon kapsamındaki adres sayısı 123'e ulaştı.

100 MİLYAR LİRAYI AŞAN PARA HAREKETİ İNCELENİYOR

Soruşturmanın önemli başlıklarından birini mali hareketler oluşturuyor.

MASAK tarafından hazırlanan analizlerde, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler inceleniyor.

Bu paranın suç geliri olup olmadığı ve transferlerin niteliği adli ve mali incelemenin ardından netleşecek. Dosyada şirketlerin nakit hareketleri, sermaye artırımları, banka kayıtları ve ticari işlemler de araştırılıyor.

Yurt dışı para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğuna ilişkin iddiaların da soruşturma dosyasında incelendiği aktarıldı. Bu başlıktaki iddialar hakkında henüz kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.

GÖZALTINA ALINAN 30 ŞÜPHELİ

Operasyon kapsamında gözaltına alındığı bildirilen isimler şöyle:

Alihan Kuriş Fahri Candemir Süleyman Kahraman Recep Okumuşlar Şeref Toprak Mehmet Hilmi Molla Nezih Murat Büyükgöze Metin Güder Hilmi Şenol Süleyman Hilmi Dinç Yunus Aslan Yusuf Büyükgöze Ahmet Gökçen Muharrem Hilmi Akbulut Mehmet Aksu Muhammed Dağ Mehmet Bozpınar Mehmet Akbacakoğlu Ahmet Şimşek Ömer Yılmaz Abdulkerim Emrah İsa Çardak Cevat Bağcı Zeki Altınel Ahmet Efe Hüseyin Türker Mehmet Kurban Mehmet Tekin Mustafa Gökduman İsmail Hakkı Akgün

10 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Soruşturma kapsamında H.U., Z.Ö., O.A., S.S.K., H.D., M.K., H.T.K., K.P., R.E. ve A.U.P. olmak üzere 10 şüphelinin firari olduğu bildirildi.

A.S.Ö., S.İ., Ş.D., İ.C., M.S., A.T., S.S., U.Ö. ve Ö.B. isimli 9 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

ARAMALARDA RUHSATSIZ SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sırasında yapılan aramalarda silahlar da bulundu. Bir şüphelinin adresinde 20 ruhsatsız silah ve şarjör, başka bir adreste ise uzun namlulu silah ile tabanca ele geçirildiği bildirildi. Operasyon görüntülerine ilişkin haberlerde farklı adreslerde döviz de ele geçirildiği aktarıldı.

Silahlar emniyet ekiplerince muhafaza altına alındı.

SORUŞTURMANIN ODAĞI MALİ VE ÖRGÜTLÜ SUÇ İDDİALARI

Soruşturmanın dini faaliyetlere yönelik olmadığı, savcılığın hiyerarşik ve ekonomik çıkar amacı taşıdığı öne sürülen yapılanma ile mali suç iddialarına odaklandığı bildirildi.

MASAK analizleri, banka hareketleri, şirket kayıtları ve aramalarda elde edilen materyaller üzerindeki incelemeler sürüyor. Gözaltındaki şüpheliler hakkındaki adli sürecin önümüzdeki aşamalarında savcılık ifadeleri ve sevk kararlarının netleşmesi bekleniyor.