Alanya’nın Sugözü Mahallesi’nde günlerdir devam eden su akıntısı, sürücüler için tehlike oluşturmaya başladı. Koca Hasanlı Sokak’ta yaklaşık 4 gündür yola aktığı belirtilen su nedeniyle bir otomobil kayarak kaza yaptı.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

ISLAK YOLDA KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

Bölgeden geçen otomobil, yola yayılan su nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan aracın kaza yapması çevrede endişeye neden oldu.

Yaşanan olayın ardından mahalle sakinleri, uzun süredir devam ettiğini belirttikleri su akıntısının artık trafik güvenliğini doğrudan tehdit ettiğini dile getirdi.

“DAHA ÖNCE DE ARAÇLAR VE MOTOSİKLETLER KAYDI”

Vatandaşların aktardığına göre aynı noktada daha önce de çok sayıda otomobil ve motosiklet sürücüsü kaygan zemin nedeniyle tehlike atlattı.

Özellikle motosiklet sürücüleri açısından ciddi risk oluşturduğu belirtilen bölgede, sorunun devam etmesi halinde daha ağır sonuçları olan kazaların yaşanabileceğinden endişe ediliyor.

MAHALLELİDEN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Günlerdir yola akan suyun kaynağındaki arızanın tespit edilerek giderilmesini isteyen mahalle sakinleri, ilgili kurumların bir an önce bölgede çalışma başlatmasını talep etti.

Vatandaşlar, can kaybı veya yaralanmayla sonuçlanabilecek yeni bir kaza yaşanmadan önlem alınmasını isterken, Koca Hasanlı Sokak’taki su akıntısının kesilerek yol güvenliğinin yeniden sağlanmasını bekliyor.