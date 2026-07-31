ZAMAN gerçekten de su misali hızlıca akıp gidiyor...

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin üzerinden yaklaşık 2 buçuk yıl geçti...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adayı Osman Tarık Özçelik'in rakiplerine fark atarak kazandığı o seçimden önce kimse böyle bir sonuç beklemiyordu doğrusu...

Seçimin daha çok dönemin başkan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adayı Adem Murat Yücel ile

İYİ Parti Adayı Mehmet Şahin arasında geçmesi bekleniyordu...

Yücel, iki dönem Kestel, iki dönem Alanya olmak üzere 20 yıl belediye başkanlığı yapmış bir isimdi...

Şahin de iki dönem Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı olarak ortaya koyduğu müthiş performans ile göz kamaştıran bir isimdi...

Ama her iki isim de umduğunu bulamadı...

CHP Adayı Osman Tarık Özçelik, 75 bin 632 seçmenin oyunu almayı başarırken, MHP Adayı Yücel, 45 bin 774, İYİ Parti Adayı Şahin de 31 bin 655 seçmenin oyunu alabildi...

Yukarıda da dediğim gibi, bu seçimin üzerinden yaklaşık 2 buçuk yıl geçti...

Bu zaman zarfında Osman Tarık Özçelik, Alanya Belediye Başkanı olarak bana göre beklentilerin çok çok gerisinde kaldı...

Belediyeyi şirket yönetir gibi yönetmeye çalıştı...

Durum böyle olunca ne İsa'ya yaranabildi ne de Musa'ya...

Kendisini aday gösterip, o makama oturmasında büyük emeği olanlardan tutun, kendisine oy veren seçmenden, emrinde çalışan belediye personeline kadar kimseyi memnun edemedi...

Verdiği oydan pişmanlık duyan, "Keşke vermeseydim" diyen binlerce seçmen olduğunu adım gibi biliyorum...

İşte bu manzara, bazı isimlerin şimdiden iştahını kabartmaya yetiyor da artıyor bile...

Bu isimlerin başında da Adem Murat Yücel geliyor...

Emaneti geri alıp, kaldığı yerden devam etmek isteyen Adem Başkan, şimdiden sahaya indi gibi görünüyor...

MHP Alanya İlçe Başkanı olarak gücünü iyiden iyiye pekiştiren ve teşkilatın tartışmasız otoritesi olan Mustafa Türkdoğan ile verdiği fotoğraflar ortada...

"Emaneti geri almak için sahadayım" diye bas bas bağırıyor...

ŞAHİN DEVAM ETMELİ

Mehmet Şahin'in, aktif siyasete devam edip etmeyeceğini ya da yeniden aday olup olmayacağını şimdilik bilemiyorum...

Bana sorarsanız zerre kadar tereddüt göstermeden "Devam etmeli" derim...

Çünkü...

Bu memleketin, Mehmet Şahin gibi tuttuğunu koparan, yeri gelince yumruğunu masaya vurmaktan çekinmeyen siyasetçilere ihtiyacı var...

Alanya'nın menfaatleri için geçmişte yaptıkları, yapacaklarının teminatı...

Yaşı genç...

Vizyonu geniş...

Ufku açık...

"Yönetim kabiliyeti" anlamında son derece tecrübeli...

Daha ne olsun...

Nokta...

Hilmi Başkan her yere koşturuyor

İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Hilmi Er, hemen hemen her etkinliğe katılarak, camiasını başarıyla temsil etmeye devam ediyor...

Alanya siyaset dünyasının tecrübeli ve çalışkan isimlerinin başında gelen Hilmi Başkan, ekibiyle birlikte Alanya'yı köşe bucak ziyaret edip, vatandaşlarla sohbet ederek talepleri de dinliyor...

Geçtiğimiz günlerde yapılan iki ayrı şenliğe katılan Hilmi Er, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı...

"İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı olarak, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız ile birlikte İpar Gölü Yörük Oyunları Kültür Şenliğine, sonrasında ise Aliefendi Köyü Gevne Yayla Şenliklerine katıldık...

Yörük kültürü ve hayatının geliştirilmesine ve tanıtılmasına güçlü bir katkı sağlayan ve bu güzel şenliklerin yapılmasında emeği geçen dernek başkanlarına ve kıymetli yöneticilerine teşekkür ediyoruz"...

Siyaset dünyasında kazananlar her zaman çok çalışanlar olmuştur...

Bu çalışkanlık Hilmi Başkan ve ekibinde fazlasıyla var...

Akabinde başarı da kendiliğinden gelecektir hiç kuşkusuz...

Nokta...

Şengül Başkan'a mutluluklar dilerim



ALANYA siyaset dünyasında kadınlarımızı başarıyla temsil eden, bir dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanlığı yapan Şengül Yeşildal, geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutladı...

Duygularını sosyal medya hesabından paylaşan Yeşildal, şu ifadeleri kullandı...

"Bazı doğum günleri yalnızca yeni bir yaşı değil, hayatın yeni bir sayfasını da karşılar…

Bugün benim için tam da böyle bir gündü.

Hayatımda önemli bir dönüm noktasından geçerken, bu günün benim için taşıdığı anlamı bilen dostlarımın “Yeni Başlangıçlara” diyerek hazırladığı o güzel sürpriz, pastadan çok daha fazlasıydı... Birlikte yaşanmış yılların, dostluğun, yol arkadaşlığının ve yarına duyulan umudun ifadesiydi...

Arayan, yazan, yanımda olan; sevgisini, dostluğunu ve güzel dileklerini hissettiren herkese yürekten teşekkür ediyorum.

Yeni yaşımın ilk gününde; geçmişime teşekkürle, dostlarıma minnetle, yarına umutla bakıyorum...

Yeni başlangıçlara…

Yeni umutlara, yeni mücadelelere, birlikte yazacağımız yeni hikayelere…

İyi ki varsınız...

Ben de Şengül Başkan'ın yeni yaşını kutlar, mutluluklar dilerim...

Nokta...

Yeni Parti'nin ilçe binası hazırlanıyor

ÖZGÜR Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti, ülke genelinde yapılanmasını sürdürürken, Alanya'da da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor...

Ekibiyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'den istifa ederek Yeni Parti saflarına katılan ve Alanya İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Bülent Kandemir, yeni partisinin yeni ilçe binasını hazırlıyor...

Binanın her ayrıntısını titizlikle ele alarak Alanya'ya yakışan bir merkez inşa edeceklerini ifade eden Başkan Kandemir, "Partimize üye olmak için vatandaşlarımızdan akın akın istekler alıyoruz...

En kısa sürede yeni merkezimizi faaliyete geçirerek halkımızla buluşturacağız...

Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor, bu aşamada destek olan herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı...

Nokta...

GÜNÜN KARNESİ

GÖREVE başladığı ilk günden itibaren sürekli halkın içinde olan, kırsal bölgelere yaptığı ziyaretlerle sorunları bizzat yerinde tespit ederek çözümü noktasında elini taşın altına koymaktan çekinmeyen, güler yüzlü, samimi ve babacan tavırları ile devletin şefkatli yüzünü daima hissettiren, genç ve dinamik yapısıyla bıkmadan, usanmadan, yorulmadan çalışmaya devam eden Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk'e...



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