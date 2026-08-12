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Strum Graz - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

12 Ağustos tarihli çekilişte büyük ikramiye tutarı 6 milyon 319 bin 198 TL olarak açıklandı.

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12 Ağustos 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde çıkan 5 numara şöyle oldu:

Açıklanan sonuçlara göre gecenin büyük ikramiyesi 6.319.198 TL olarak belirlendi.

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