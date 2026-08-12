Şans Topu’nun 12 Ağustos 2026 tarihli çekilişi tamamlandı. Çekilişin ardından kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar kazandıran numaraları araştırmaya başladı.
Açıklanan sonuçlara göre gecenin büyük ikramiyesi 6.319.198 TL olarak belirlendi.
ŞANS TOPU’NDA KAZANDIRAN NUMARALAR
12 Ağustos 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde çıkan 5 numara şöyle oldu:
2 - 7 - 15 - 29 - 32
Şans Numarası: 13
Çekiliş sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kupon sahipleri, oynadıkları numaraları kazanan rakamlarla karşılaştırmaya başladı.
BÜYÜK İKRAMİYE 6,3 MİLYON TL
12 Ağustos tarihli çekilişte büyük ikramiye tutarı 6 milyon 319 bin 198 TL olarak açıklandı.
Şans Topu’nda ikramiye kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, kuponlarında bulunan numaraları açıklanan çekiliş sonuçları üzerinden kontrol edebiliyor.
12 Ağustos 2026 Şans Topu sonuçları: 2, 7, 15, 29, 32 + 13.