TTPPP Emlak Profesyonelleri Derneği Başkanı Mehmet Ekinci, Türkiye ve Alanya’da gayrimenkul sektörünün mevcut durumunu değerlendirdi. Sektörün Türkiye ekonomisinin lokomotiflerinden biri olduğuna dikkat çeken Ekinci, yaşanan durgunluğun birçok farklı faktörün aynı anda etkili olmasının sonucu olduğunu ifade etti. Ekinci, “Gayrimenkul sektörü, Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olmasının yanı sıra yüzlerce farklı sektörü doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen çok önemli bir ekonomik alandır. Son dönemde sektörde yaşanan durgunluğu tek bir başlığa indirgemek doğru değildir. Yüksek finansman maliyetlerinden satın alma gücündeki gerilemeye, yabancı yatırımcıya yönelik zorlayıcı uygulamalardan kayıt dışı satış kanallarına, bürokratik süreçlerden bölgesel ve küresel gelişmelere kadar birçok faktör aynı anda etkili oluyor” dedi.

“EİDS DOĞRU BİR ADIM”

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’nin (EİDS) sektörde kayıt dışılığın ve yetkisiz ilanların önlenmesi açısından önemli olduğunu belirten Ekinci, sistemde yapılan son düzenlemelerin sektör profesyonelleri tarafından olumlu karşılandığını söyledi. Ekinci, “EİDS; sektörde kayıt dışılığın ve yetkisiz ilanların önlenmesi, vergi denetiminin sağlanması açısından önemli ve doğru bir adımdır. Sistemin, sektörde faaliyet gösteren profesyonellerin önünü açacak, işlemleri kolaylaştıracak ve kayıtlı çalışan işletmeleri destekleyecek şekilde günümüz gerçekleri dikkate alınarak düzenlenmiş olması sektörde sevinçle karşılanmıştır” ifadelerini kullandı.

“KAYIT DIŞI SATIŞLAR DENETLENMELİ”

Gayrimenkul sektörünün en önemli sorunlarından birinin kayıt dışı satış kanalları olduğunu vurgulayan Ekinci, yetki belgesi bulunmayan kişilerin faaliyetlerinin hem devletin vergi kaybına hem de tüketicinin ekonomik güvenliğinin riske girmesine neden olduğunu belirtti. Ekinci, daha sıkı saha denetimleri yapılması gerektiğini ifade ederek, profesyonel ve kayıtlı emlak işletmelerinin pozitif ayrıştırılmasını ve kayıt dışı faaliyetlere yönelik idari yaptırımların geciktirilmeden uygulanmasını istedi.

“YABANCI YATIRIMCI İÇİN GÜVEN VE ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK ÖNEMLİ”

Yabancı yatırımcıların kararlarında güven ve öngörülebilirliğin belirleyici olduğunu dile getiren Ekinci, konut üzerinden ikamet hakkına ilişkin uygulamalar ile 200 bin dolar asgari gayrimenkul değeri şartının yatırım kararlarını doğrudan etkilediğini söyledi. Ekinci, “Bir yatırımcı, parasını yatıracağı ülkede kuralların açık, anlaşılır, istikrarlı ve uzun vadede öngörülebilir olmasını ister. Gayrimenkul yatırımının yalnızca bir konut satın almak olmadığı; inşaat, mobilya, beyaz eşya, finans, hukuk, sigorta, ulaşım, restoran, turizm ve daha birçok sektörü harekete geçirdiği unutulmamalıdır” dedi.

“YÜKSEK FAİZ GAYRİMENKUL YATIRIMINI ERTELETİYOR”

Banka faizlerinin yüksek seyretmesinin gayrimenkule yönelik yatırım kararlarını da olumsuz etkilediğini belirten Ekinci, yatırımcıların alternatif yatırım araçlarına yöneldiğini söyledi. Ekinci, “Uzun süredir faizlerin yüksek seyretmesi, altın ve gümüş gibi madenlerin beklenenden fazla değerlenmesi neticesinde gayrimenkul alıcıları yatırım tercihlerini bu kanallara kaydırmış durumda. Bu da sektörde belirgin bir durgunluğun oluşmasında ana etkenlerden biri oldu” diye konuştu.

“HAYAT PAHALILIĞI İÇ TALEBİ ZORLUYOR”

Yerli piyasada yüksek konut fiyatları, hayat pahalılığı, krediye erişimde yaşanan zorluklar ve finansman maliyetlerinin vatandaşların konut alım kararlarını ertelemesine neden olduğunu belirten Ekinci, müteahhitlerin de yüksek arsa, işçilik, malzeme ve finansman maliyetleriyle karşı karşıya olduğunu söyledi. “Vatandaş yeterli peşinatı bulsa dahi finansman maliyetleri nedeniyle satın alma kararını erteliyor. Müteahhit açısından da yüksek arsa, işçilik, malzeme ve finansman maliyetleri yeni proje üretimini zorlaştırıyor. Dolayısıyla sektörün iki tarafında da bir sıkışma söz konusu” diyen Ekinci, arz ve talebin sağlıklı şekilde buluşabilmesi için uygun finansman koşullarının yeniden oluşturulması gerektiğini ifade etti.

“ALANYA’NIN MARKA DEĞERİNİ KORUMALIYIZ”

Bölgesel ve küresel gelişmelerin de yatırımcı kararlarını etkilediğini belirten Ekinci, Türkiye’nin yakın coğrafyasında yaşanan savaşlar ve jeopolitik gerilimlerin özellikle yabancı yatırımcıların kararlarında etkili olduğunu söyledi. Alanya’nın uluslararası marka değerinin korunmasının önemine dikkat çeken Ekinci, “Son dönemde gündeme gelen geçici deniz kirliliği, trafik yoğunluğu ve ulaşım sorunları gibi konuların uluslararası yatırımcı ve turistin şehir algısı üzerinde olumsuz etkiler yaratmaması için el birliğiyle hızlı, şeffaf ve kalıcı çözümler üretilmesi gerekiyor” dedi. Alanya’nın en büyük gücünün yalnızca denizi, güneşi ve doğal güzellikleri olmadığını ifade eden Ekinci, “Alanya’nın asıl gücü, yıllar içerisinde oluşturduğu uluslararası marka değeri ve güvenilir turizm ve yaşam destinasyonu kimliğidir. Bu değeri korumak hepimizin ortak sorumluluğudur” diye konuştu.

“KISA SÜRELİ KİRALAMALARDA DENGELİ MODEL GEREKİYOR”

100 gün ve altındaki kısa süreli konut kiralamalarına yönelik izin ve mevzuat düzenlemelerinin de sektörün önemli gündem maddelerinden biri olduğunu belirten Ekinci, kayıt dışı turizm faaliyetlerinin savunulmadığını ancak daha uygulanabilir ve şeffaf bir sistem oluşturulması gerektiğini söyledi. Ekinci, konut sahipleri, yatırımcılar, emlak profesyonelleri, müşteriler, yerel ekonomiler ve devlet arasındaki dengenin gözetilmesi gerektiğini ifade etti.

“İNŞAATTA BANKA GARANTİSİ VE SİGORTA SİSTEMİ KURULMALI”

İnşaat müteahhitliğinde iş bitirmeyi güvence altına alacak sigortalama ve banka garantisi sisteminin hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Ekinci, böyle bir düzenlemenin hem inşaat hem de emlak sektörüne güven kazandıracağını söyledi. Ekinci, özellikle projeden satışların artması açısından bu sistemin önemli olduğunu vurguladı.

“SEKTÖRÜN ÖNÜNÜ AÇACAK YENİ BİR YAKLAŞIM ŞART”

TTPPP olarak yalnızca sorunları dile getirmek istemediklerini belirten Ekinci, çözümün parçası olmayı hedeflediklerini söyledi. Ekinci, sektörün yeniden hareketlenmesi için kayıt dışı ve yetkisiz faaliyetlerin daha etkin denetlenmesi, profesyonel ve kayıtlı emlak işletmelerinin desteklenmesi, kısa süreli kiralamalarda uygulanabilir ve dengeli bir model oluşturulması, yabancı yatırımcı açısından daha öngörülebilir bir ikamet ve yatırım sistemi kurulması gerektiğini ifade etti. Konut finansmanına erişimin kolaylaştırılması, banka faizlerinin düşürülmesi, yerli ve yabancı yatırımcıya yönelik güven artırıcı politikaların geliştirilmesi ile Alanya’nın ulaşım, trafik, çevre, temizlik ve altyapı sorunlarının çözülmesinin de sektör açısından kritik olduğunu belirtti. Ekinci, “Gayrimenkul sektörünün yeniden canlanması yalnızca emlakçıların veya müteahhitlerin kazancı anlamına gelmez. Sektörün hareketlenmesi; istihdamın, ticaretin, turizmin, vergi gelirlerinin ve şehir ekonomisinin hareketlenmesi demektir. Bu nedenle gayrimenkul sektörünü yalnızca bir satış sektörü olarak değil, Türkiye ekonomisinin ve özellikle Alanya ekonomisinin stratejik unsurlarından biri olarak görmek gerekiyor” dedi. Ekinci son olarak, yatırımcıyı, tüketiciyi ve sektör profesyonellerini karşı karşıya getirmeyen; güveni ve öngörülebilirliği artıran, arz ve talep dengesini koruyacak sürdürülebilir yeni bir sistem oluşturulması gerektiğini vurguladı. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi