Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2025 vergilendirme dönemine ait yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellefin açıklandığı listede, bireysel ve kurumsal bazda zirvedeki isimler netleşti.

Açıklanan verilere göre, Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen isimleri geçen yıl olduğu gibi yine değişmedi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar listenin ilk sırasında yer alırken, onu Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç takip etti. Bireysel rekortmenler listesindeki 9 kişi ise isminin açıklanmasını istemedi.

KURUMLAR VERGİSİNDE ZİRAAT BANKASI İLK SIRADA

Kurumlar vergisi kategorisinde 1 milyon 215 bin 24 mükellef beyanname verdi. Bu kapsamda toplam 6 trilyon 971 milyar 232 milyon 11 bin 841 lira matrah üzerinden, 1 trilyon 614 milyar 791 milyon 537 bin 584 lira vergi tahakkuk ettirildi. Listenin zirvesinde 70 milyar 394 milyon 682 bin 569 liralık vergi tahakkuku ile Ziraat Bankası yer buldu.

Üçüncü sırada 22 milyar 908 milyon 18 bin 998 lira ile Vakıflar Bankası, dördüncü sırada ise 20 milyar 77 milyon 580 bin 965 lira ile Garanti Bankası sıralandı. Kurumsal listede ikinci ve beşinci sıradaki şirketler dahil toplam 36 kurum kimliğini gizli tutmayı tercih etti.

ANTALYA'DAN BİR KURUM LİSTEYE GİRDİ

En fazla kurumlar vergisi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımında İstanbul 80 şirketle başı çekti. Ankara'nın 14 mükellefle ikinci olduğu listede İzmir, Antalya, Konya, Kocaeli, Muğla ve Kastamonu'dan birer kurum yer aldı. Antalya'dan bir şirketin Türkiye'nin vergi rekortmenleri arasına girmesi, bölge ekonomisinin ulusal çaptaki yansımaları açısından dikkat çekiyor.

ORTALAMA TAHAKKUK NE KADAR OLDU?

GİB verileri incelendiğinde, söz konusu dönem için beyanname veren her bir kurumun ortalama 5 milyon 737 bin 526 lira matrah bildirdiği aktarıldı. Bu matrah üzerinden şirket başına düşen ortalama kurumlar vergisi tutarı ise 1 milyon 329 bin 20 lira olarak hesaplandı. Listede bankacılık sektörünün ağırlığı hissedilirken giyim, sigorta, savunma sanayi ve perakende alanında faaliyet gösteren şirketler de üst sıralarda kendilerine yer buldu.