ALANYA'DA esnafın en çok şikayet ettiği konulardan birisi, özellikle yabancı turistlerin otel dışına çıkarak, esnaftan alış veriş yapmamaları...

Alanya'da yıllardan beri bu konu konuşulur, tartışılır...

Peki, turist neden otelden dışarı çıkıp, esnaftan alışveriş yapmıyor...

Yapmaz tabi...

Turistleri Alanya'ya getiren seyahat acenteleri, turistin gözünü kokutursa...

Alanya'daki tüm esnafları aynı kefeye koyup, "Sahtekar, dolandırıcı" ya da ne bileyim daha açık ifade ile "Hırsız" yerine koyarsa...

Yapmaz tabi...

Evet, zaman zaman turistlerin kredi kartlarını kopyalayan, üç liralık alış veriş için 15 lira çekmeye çalışanlar olmadı değil...

Ama bunlar devede kulak misali olaylar...

Hatta kulak bile değil, "Kulak memesi" kadar küçük ve basit olaylar...

Sorumsuz bir esnaf böyle bir hata yaptı diye tüm esnafı aynı kefeye koymak, her esnafı suçlu potansiyeli gibi lanse etmek çok büyük haksızlık olur...

Bunları söylerken her seyahat acentesini aynı kefeye koymuyorum elbette...

Ancak, turistleri "Anlaşmalı" oldukları bazı esnaflara yönlendirenler de yok değil...

Aslında, asıl bu turistler kazıklanıyor...

Turisti kendisine yönlendirenlere komisyon vermek zorunda olan esnaf, bunu da turistin sırtına yüklüyor...

Tatil için Alanya'yı tercih eden turistleri, "Yolunacak kaz" gibi görmemeliyiz...

Hem etinden, hem sütünden hem de yumurtasından faydalanabilmek için olmadık fırıldaklık yapanlara acilen "Dur" demeliyiz...

Bir yaparsın, iki yaparsın...

Bilemedin üç yaparsın...

Sonrasında o turistleri bir daha Alanya'da bulamazsın...

Sadece kendileri gelmese iyi...

Memleketlerine gittikleri zaman Alanya hakkında, Alanya esnafı hakkında kara propaganda yapmalarını da engelleyemezsin...

Sonra da oturur, "Bu yıl turist sayısı yetersiz, Alanya esnafı iş yapamıyor" diye ağlarsın...

Hanımlar, beyler bakın...

Bir insanın kendine ettiği kötülüğü başkası yapmaz, yapamaz...

Bu lafı boşu boşuna söylememiş, elleri öpülesice atalarımız...

Turisti yanlış yönlendirmek, kazıklanmasına vesile olmak, kendi ayağına sıkmaktan başka bir şey değildir...

Yapmayın, etmeyin...

Yazıktır, günahtır...

Önümüzdeki sezon için bunları iyi düşünüp, ona göre hareket etmekte fayda var...

Nokta...

Vatan hainliği ile eş değer bir suç



ALANYA ve çevresinde hemen hemen her yıl yaşadığımız, yaşamak zorunda kaldığımız olay...

Orman yangınları...

Maalesef bu yıl da başımıza geldi...

Ormanlarımız yandı, ciğerlerimiz dağlandı...

Haber sitelerinde orman yangınlarına neden olan birisinin yakalandığı şeklinde bir haber gördüm...

İddiaya göre beş ayrı noktada yangın çıkmasına neden olmuş...

Bu öyle sıradan bir suç değil bana göre...

Vatan hainliği ile eşdeğer bir suç...

Nasıl bir insanlıktır, nasıl bir ruh halidir anlamak, anlayabilmek mümkün değil...

Gerçekten suçluysa en ağır şekilde cezalandırılmalı...

ibretlik olmalı...

Bu arada yangınla mücadele eden itfaiye ekiplerini ve vatandaşlarımızı da kutlarım...

Yangınları en az hasarla atlatmak için canla başla mücadele ettiler...

Bu yangınlar son olur umarım...

Nokta...

Dolandırıclık olayları patladı



ALANYA'NIN en önemli sorunu haline gelen ve her geçen gün büyüyen fahiş kira fiyatları nedeniyle dolandırıcılık olayları da hortladı...

Olay şu...

İnternet üzerindeki bazı sitelere 15-16 bin lira gibi fiyatlarla eşyalı ya da eşyasız kiralık ev ilanları koyuyorlar...

Bir de telefon numarası..

İlan açıklamasında da "Yabancıya vermeyi düşünmüyorum, bizzat ev sahibiyim, kendim kiraya vereceğim, içi özel yapılmış, detaylar için arayın" gibi notlar yazıp, ilanı daha cazip hale getiriyorlar...

Bu aşamadan sonra devreye depozito giriyor...

Sonrası tam bir hayal kırıklığı...

Ne telefonlara yanıt alabiliyorlar, ne de para gönderdikleri insana ulaşabiliyorlar...

Sonuç olarak "Lanet olsun" diyerek bin liranın üstüne soğuk su içmek zorunda kalıyorlar...

Rakam küçük belki ama bir günde beş kişiden bu şekilde para alındığını düşünün...

Ayda ortalama 150 bin lira gibi bir rakam çıkar ortaya...

Bana göre çok iyi para...

Nokta...

TBMM'nin gayretli ve çalışkan milletvekili

AYKUT Kaya...

Yeni Parti Antalya Milletvekili...

Geçtiğimiz günlerde de ifade etmiştim...

Antalya ve bölgesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) başarıyla temsil eden bir vekil...

Alanya ile de çok yakından ilgili...

Muhalefet partisine mensup olmasına rağmen canla başla mücadele ediyor...

TBMM kürsüsünde her fırsatta bölgenin sorunlarını dile getirerek dikkat çekiyor...

Ben ne milletvekilleri gördüm, seçilip, Ankara'ya kapağı attıktan sonra kendisine oy veren insanları tanımayan, yüzlerine bile bakmayan...

Aykut Kaya asla böyle bir vekil değil...

Başarılarının devamını dilerim...

Nokta...

GÜNÜN KARNESİ

ALANYA siyaset dünyasının genç ve başarılı isimlerinden olan, Alanya Belediye Başkan Yarımcısı Osman Özçelik'ın danışnamlık görevini üstlenerek yardımcılığını yapmaya başladıktan sonra özellikle kırsal bölgelerde vatandaşların sorunlarını tek tek tespit eden ve çözüm ürereten, vatandaşlarla kurduğu sıcak ilişkiler sayesinde belediyeye artı puan kazandıran, güleryüzlü ve samimi tavırlarıyla sevilen siyasetçilerin başında gelen Nazmi Zavlak'a....

ÇOK YILDIZLI PEKİYİ