Yangın, Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi Deniz Caddesi üzerinde bulunan otluk alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını fark eden çevre sakinleri durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik İtfaiye Birimi, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

6 ARAÇLA MÜDAHALE EDİLDİ

Rüzgarın da etkisiyle çevreye yayılma riski bulunan alevlere itfaiye ekipleri 6 araçla müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren yoğun çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangının çevrede bulunan villalar ve otel lojmanına ulaşmadan durdurulması olası daha büyük bir zararın önüne geçti.

BARAKA TAMAMEN YANDI

Yangın sırasında otluk alanda bulunan bir baraka alevlerin arasında kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen tamamen yanan baraka kullanılamaz hale geldi.

Barakanın sahibi Ramazan U. ise yangın sırasında yoğun dumandan etkilendi. Ramazan U.’ya olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

VİLLALAR VE OTEL LOJMANI KURTARILDI

Ekiplerin müdahalesiyle alevlerin yakın çevrede bulunan villalara ve otel lojmanına sıçraması engellendi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, yangının hangi nedenle çıktığının belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı.