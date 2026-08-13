Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada, kamuoyunda Alihan Kuriş Suç Örgütü olarak bilinen yapıya yönelik kritik bir adli süreç başlatıldı. Alihan Kuriş liderliğindeki suç örgütüne yönelik dosya kapsamında toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

17 İLDE EŞ ZAMANLI BASKINLAR

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, belirlenen adreslere yönelik 17 farklı şehirde eş zamanlı operasyon başlattı. Haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin yakalanması amacıyla yürütülen şafak operasyonları, soruşturmanın seyrini yeni bir boyuta taşıdı.

Operasyon kapsamında İstanbul’dan Alihan Kuriş dahil olmak üzere F.C., S.K., R.O., Ş.T., M.H.M., N.M.B., M.G., H.Ş., S.H.D., Y.A., Y.B., A.G. ve M.H.A.; Ankara’dan M.A., M.D., M.B. ve M.A.; Kayseri’den A.Ş.; Karabük’ten Ö.Y.; Ağrı’dan A.E.; Antalya’dan İ.Ç.; Sivas’tan C.B.; Aydın’dan Z.A.; Denizli’den A.E.; Kütahya’dan H.T. ve İ.H.A.; İzmir’den M.K. ve M.T.; Erzurum’dan ise M.G. gözaltına alındı.

ALANYA VE ANTALYA İDDİASI MERCEK ALTINDA

Geniş bir coğrafyayı kapsayan dev operasyonun yansımaları bölgede de sıcak bir gelişme olarak takip ediliyor. Dalga dalga büyüyen baskınlar kapsamında Antalya ve Alanya'da da şüphelilere yönelik gözaltı işlemlerinin yapıldığı yönündeki iddialar yerel kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Emniyet birimlerinin sahadaki operasyonel çalışmaları ve adli tahkikat sürüyor.

SORUŞTURMANIN ODAĞINDA MALİ YAPILANMA VAR

Soruşturmanın dini veya sosyal faaliyetlerden ziyade, iddiaya konu yapılanmanın hiyerarşik ve ekonomik çıkar amaçlı bir suç yapılanması olarak faaliyet gösterip göstermediğinin belirlenmesine yönelik yürütüldüğü öğrenildi.

Şüphelilere yöneltilen iddialar arasında yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri gerçekleştirme ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlükler bulunuyor.

Dosyada bazı şirketlerin sermaye yapıları ile gerçekleştirdikleri para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğu yönündeki değerlendirmelerin de incelendiği belirtildi.

100 MİLYAR LİRAYI AŞAN PARA HAREKETİ İNCELENİYOR

Soruşturmanın en dikkat çeken başlıklarından birini ise Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) incelemeleri oluşturuyor.

Dosyadaki iddialara göre, yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL'nin üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor.

Söz konusu para hareketlerinin suçtan elde edilen gelirlerle bağlantılı olup olmadığının mali ve adli incelemelerin tamamlanmasının ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Yurt dışı kaynaklı para transferleri de soruşturma kapsamında mercek altına alınırken, para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğuna ilişkin iddiaların da araştırıldığı ifade edildi.

ŞİRKET VE VARLIKLARA TEDBİR

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin korunması ve olası kamu zararının önüne geçilmesi amacıyla bazı şirket ve varlıklara yönelik el koyma ve diğer koruma tedbirlerinin uygulandığı bildirildi.

Tedbir uygulanan şirket ve varlıkların kapsamının, devam eden mali incelemelerin ardından kesinleşmesi bekleniyor.

DİNİ FAALİYETLERE YÖNELİK İŞLEM YOK

Soruşturma kapsamında herhangi bir dernek veya dini hizmet faaliyeti yürüten yapıya yönelik işlem gerçekleştirilmediği, operasyonun şüphelilerin yakalanması ve mali delillerin toplanmasına yönelik olduğu belirtildi.

Ankara merkezli operasyon sürerken soruşturmanın kapsamının MASAK raporları, şirket kayıtları, banka hareketleri ve elde edilen diğer adli delillerin incelenmesinin ardından netleşmesi bekleniyor.

BAKAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ: ÖRGÜTÜN FİNANSAL AYAĞINI HEDEF ALDIK

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Dün akşam Adalet Bakanımızla da konuyu değerlendirip bu sabah operasyon için düğmeye bastık. Alihan Kuriş 2016 yılında bu yapının başına geçti ve o tarihten itibaren faaliyetlerini çok daha büyük bir gizlilik içinde yürüttüler. Şu an Almanya’nın Köln şehrinde 70 milyon dolarlık yatırımla dev bir genel merkez inşa ettiklerini biliyoruz. Bu bina tamamlandığında tüm faaliyetlerini oraya taşımayı planlıyorlardı. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız bu adımla örgütün finansal ayaklarını doğrudan hedef aldık.

YAPIYA AİT ŞİRKETLER AÇIKLANDI

Ankara merkezli dev adli sürecin sarsıntıları, turizm ve ticaretin kalbi Alanya'da da en çok konuşulan gündem maddelerinden biri haline geldi. Alihan Kuriş'in elebaşı olduğu öne sürülen yapılanmaya yönelik yürütülen kapsamlı soruşturmada, örgütün ekonomik damarlarına inildi. Adli birimlerin derinleştirdiği incelemeler sonucunda, iddiaya konu suç şebekesiyle doğrudan finansal ve ticari bağı olduğu değerlendirilen tam 32 şirket tespit edilerek kıskaç altına alındı.

PARAVAN ADRESLER VE DEV SEKTÖR AĞI İFŞA OLDU

Şüpheli şirketlerin ticari sicillerinin izini süren ekipler, şaşırtıcı bağlantılara ulaştı. Mercek altına alınan firmaların 14'ünün İstanbul'da, 14'ünün ise Sakarya'da kümelendiği ortaya çıktı. Geriye kalan şirketlerin ise aralarında Alanya'nın bağlı bulunduğu Antalya ile Ankara, Bolu ve Kocaeli'de faaliyet yürüttüğü belirlendi. Soruşturmadaki en çarpıcı tespit ise adres oyunları oldu; kâğıt üzerinde tamamen farklı unvanlara ve iş kollarında sahip çok sayıda şirketin, aslında aynı binaları veya birbiriyle doğrudan bağlantılı lokasyonları merkez olarak kullandığı deşifre edildi.

TURİZMDEN SAĞLIĞA KADAR HER YERDELER

Yapılanmanın ekonomik bir ahtapot gibi çok sayıda kritik sektörü sardığı gözler önüne serildi. Soruşturma dosyasına giren belgelere göre bu firmalar; inşaat ve gayrimenkul, sağlık, turizm, gıda, et ve et mamulleri, tekstil, otomotiv, kuyumculuk, denizcilik, eğitim, taş ocağı ve hafriyat, tarım ile elektronik güvenlik sistemleri gibi devasa pazar payı olan alanlarda ticari faaliyet gösteriyor. Savcılık ve mali şube birimleri şimdi bu şirketlerin perde arkasındaki gizli yöneticilerini, karmaşık ortaklık yapılarını, milyarlarca liralık mal ve para transferlerini ile karanlık ticari ilişkilerini santim santim inceliyor.

SUÇ ÖRGÜTÜYLE İLİŞKİLENDİRİLEN O 32 ŞİRKETİN TAM LİSTESİ

ELF Yapı Anonim Şirketi Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi Ardeniz Emlak Anonim Şirketi Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi